Les méchants (qu’on aime) dans les films

Terminator

Arnold Schwarzenegger a atteint le statut d’icône grâce au Terminator… et vice-versa. Pourtant, le T-800 de 2029 envoyé en 1984 ayant pour mission de tuer Sarah Connor avant qu’elle ne donne naissance à John Connor – celui qui tiendra tête aux machines alors qu’elles auront détruit la quasi-totalité de l’humanité –, n’avait absolument rien… d’humain. Mais. On pense au personnage et on entend immédiatement «I’ll be back» et «Asta la vista, baby». On pense au personnage et on voit immédiatement la paire de lunettes noires dont il n’a pas besoin mais qui complète son look destroy. Les «catch phrases» et l’attitude: une star est née. Résultat: Arnold a beau avoir vieilli – et, bizarrement, le cyborg qu’il interprète aussi –, son Terminator est l’une des raisons pour laquelle la franchise composée de 6 films sortis entre 1984 et 2019 et la série Terminator: Les chroniques de Sarah Connor avait rapporté 3 milliards$ en 2017.

