Ces 7 choses se produisent dans votre corps quand vous regardez un film d’horreur

Découvrez ce que le «facteur terreur» peut provoquer dans votre corps – et dans votre esprit quand vous regardez un film d’horreur.

1 / 8

Stock-Asso/Shutterstock

Horreur, horreur!

Jason. Freddy. Chucky. Chaque année, ils reprennent vie (et parfois un nombre impressionnant de fois – combien de Vendredis 13, déjà?). Et, visiblement, on adore ça: la récente montée en popularité de ce genre a amené pas mal de monde, du Daily Iowan à Variety en passant par Fast Company, à spéculer sur ce qui alimente cette tendance ancienne… quoique plutôt récente.

Il s’avère qu’il y a une explication scientifique à notre grande affection pour les films d’horreur. Que vous vous mettiez au premier rang pour être au centre de l’action ou que vous regardiez le film caché derrière vos doigts, ils répondent à certains besoins physiologiques et émotionnels.

Nous avons traqué nos experts en films d’horreur classique et avons découvert comment le fait de faire grimper le «facteur terreur» dans le rouge peut affecter votre corps, votre cerveau et même vos hormones.

