14 films cultes tournés au Canada

Les cinéphiles peuvent remercier l’ancien maire de Toronto, David Miller, pour avoir amené « L’Incroyable Hulk » de Marvel Comic dans les rues de la ville. Lui-même grand amateur de Hulk, Miller a promis aux producteurs du film que l’artère principale de Toronto, Yonge Street, pouvait être fermée pendant quatre nuits de tournage intense, avec explosifs et véhicules renversés en feu. Grâce à la volonté de Miller d’accueillir cette production hollywoodienne, beaucoup de lieux fétiches de Toronto ont été vus dans la production, y compris l’University of Toronto, le quartier financier, le Eaton Centre et le disque rotatif en néon de Sam the Record Man’s.

Les rois du patin (2007)

Attention aux pointes des lames! Cette comédie on ne peut plus légère et réconfortante sur le patinage artistique met en vedette Will Ferrell, Jon Heder, Amy Poehler et Will Arnett. Ferrell et Hedder, rivaux, sont obligés de faire équipe en patinage artistique masculin. Le film culmine dans une compétition internationale de patinage dans cette glaciale ville canadienne…

Montréal – Québec

Ce film a montré plusieurs sites de Montréal, comme l’Habitat 67, le Village olympique et l’extérieur de l’emblématique Stade olympique. L’une des scènes les plus mémorables – la célèbre séquence de poursuite extérieure en patins entre Ferrell et Heder – a fait faire aux spectateurs du film une tournée à travers le village olympique de Montréal.