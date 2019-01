11 destinations exceptionnelles pour passer des vacances au soleil

5 / 11

Yarygin / Shutterstock

Palm Springs, Californie

C’est un lieu où la température frôle les 38 degrés Celsius en été et les 27 degrés Celsius en hiver. Palm Springs et son architecture où se mélangent les années 50 et le très moderne a une atmosphère sophistiquée et branchée. On y découvrira des piscines tendance. Et quelle vue imprenable sur les montagnes de San Bernardino au nord, de San Rosa au sud, de San Jacinto à l’ouest et des Little San Bernardino à l’est ! Il ne faut surtout pas rater la ballade en tramway aérien de Palm Springs qui offre une vue exceptionnelle de la ville et du désert. Les restaurants tendance sont légion. Ne manquez surtout pas le zoo et le jardin botanique connus dans le monde entier.

Ne manquez pas ces aventures excitantes à vivre durant votre séjour en Californie.