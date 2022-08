Écotourisme: 8 façons d’être un voyageur écoresponsable

PETMAL/GETTY IMAGES

En nous faisant vivre des expériences uniques et en nous procurant des souvenirs inoubliables, voyager a un impact durable sur nous tous. Les experts commencent par contre à mieux comprendre l’impact que voyager a aussi sur l’environnement et les citoyens qui vivent dans une destination. Prenons Venise, en Italie. On est en train d’assister à sa destruction, et les gens qui y vivent déménagent en grand nombre parce que le sur-tourisme est en train d’épuiser les ressources naturelles et de rendre la ville trop peuplée pour qu’on puisse y vivre confortablement. Et ce n’est qu’un exemple d’un problème grandissant qui explique pourquoi voyager de façon écoresponsable est si important.

«Le tourisme durable est plus important que jamais alors que nous recommençons à voyager après la pandémie et que nous cherchons des moyens de lutter contre les changements climatiques tout en atténuant leurs effets à l’échelle planétaire», explique Lindsey Ueberroth, directrice générale de Beyond Green, un regroupement mondial d’hôtels voué à la durabilité. «Lorsque nous reconnaissons que nos choix de destinations ont de l’importance, nous sommes alors mieux outillés pour aider à protéger l’environnement, à soutenir la conservation, à honorer les traditions locales et à fournir des possibilités socioéconomiques aux communautés locales grâce à nos pérégrinations.»

Nous allons vous montrer comment faire une différence en voyageant de façon écoresponsable, qu’il s’agisse de votre destination, de comment vous y rendre et de votre lieu d’hébergement. Le tourisme durable est un moyen simple d’aider à sauver la planète sans que ça ne vous en coûte plus cher. Vous pouvez voyager de façon écoresponsable en respectant n’importe quel budget, et les souvenirs que vous en rapporterez seront inestimables.

Qu’est-ce que le tourisme durable?

En termes simples, le tourisme durable signifie augmenter les bénéfices du tourisme tout en diminuant son impact négatif sur une destination.

«Il s’agit en fait de reconnaître la responsabilité que nous avons lorsque nous explorons le monde et de prendre des décisions qui maximisent notre impact positif sur les endroits que nous visitons et, ce faisant, les gens que nous rencontrons», explique Lindsey Ueberroth. Accomplissez-vous ces petits gestes du quotidien afin d’être écoresponsable?

Pourquoi le tourisme durable est-il important?

Comme nous l’avons souvent vu, le transport et le tourisme durables peuvent tous deux avoir des effets positifs et négatifs sur les résidents d’un lieu visité, les communautés ainsi que sur l’environnement.

Les impacts environnementaux

Vous avez vu les dommages que des touristes ont fait – involontairement ou intentionnellement – aux récifs de coraux, aux parcs nationaux et à des monuments historiques. Ne rapportez pas de ressources naturelles comme du sable ou des coquillages à la maison et ne laissez pas de déchets derrière vous. «D’un point de vue environnemental, faire des choix de voyage plus écoresponsables n’est pas seulement la bonne chose à faire (et sans doute la seule) à ce moment déterminant de l’histoire de notre planète, mais ça peut être aussi plus économique», affirme Lindsey Ueberroth. Par exemple, apporter des objets réutilisables comme des bouteilles d’eau réduit la quantité de déchets ainsi que vos dépenses personnelles. Connaissez-vous ces autres produits réutilisables qui aide à réduire sa production de déchet?

Les impacts économiques

Le tourisme a le pouvoir de revitaliser des communautés lorsque les voyageurs choisissent d’encourager les hôtels et les restaurants locaux plutôt que des chaînes. Au lieu d’acheter des souvenirs fabriqués en Chine (qui doivent être envoyés par bateau à destination), achetez quelque chose fait à la main par un artisan du coin. Plus d’argent est dépensé localement, plus toute la collectivité en bénéficie.

Les impacts sociaux

Les impacts sociaux font référence aux façons dont le tourisme affecte la population vivant dans une destination. Il peut faire en sorte que les gens de la place se sentent fiers ou il peut en fait détruire une culture en les rendant honteux de leur héritage ou de leurs «vieilles» traditions. Même si cela devrait aller de soi, les voyageurs devraient toujours respecter les cultures différentes, traiter tous les gens comme des égaux et reconnaître leurs coutumes simplement comme un style de vie différent et non comme une attraction touristique.

La beauté du voyage, c’est de pouvoir rencontrer des personnes qui ont une vie totalement différente de la nôtre et de réaliser que nous sommes fondamentalement tous les mêmes. Beaucoup d’entreprises de voyage proposent maintenant des voyages sociaux qui donnent la possibilité d’aider directement une communauté et dans un but précis, que ce soit en accompagnant des bergers dans l’Himalaya, en faisant du bénévolat auprès des éléphants ou en participant à des projets de conservation de la faune. Envolez-vous vers une de ces destinations de voyage écolos.

Quels sont les bénéfices du tourisme durable?

«Le tourisme durable n’est pas tant de renoncer à quelque chose, mais plutôt d’aller chercher quelque chose en plus», assure Lindsey Ueberroth. Nous savons que le tourisme durable peut compenser pour les impacts environnementaux, économiques et sociaux, mais il offre également des satisfactions inattendues aux voyageurs.

Selon elle, «voyager de façon écoresponsable n’est pas seulement altruiste, cela nous procure aussi des bénéfices réels et significatifs en tant que voyageurs». Par exemple, lorsque nous décidons d’encourager des entreprises locales – que ce soit en logeant dans une maison d’hôtes douillette, en mangeant dans un restaurant servant de la cuisine régionale ou en achetant des produits faits main directement d’artisans –, nous établissons des liens avec des gens d’autres cultures et apprenons à connaître d’autres façons de vivre. Ce qui représente l’un des cadeaux les puissants et transformateurs des voyages.

En fin de compte, ces expériences nous habitent bien plus longtemps qu’une semaine passée sur le bord d’une piscine et peuvent entraîner des répercussions en chaîne, ce qui en fait une situation gagnante. Voyager de cette façon est à la fois quelque chose qui peut vous rendre fier et vous mener souvent à rencontrer d’autres personnes partageant les mêmes valeurs et esprit d’aventure. »

Comment voyager de façon plus écoresponsable

Parce que votre empreinte carbone – la quantité de dioxyde de carbone relâchée dans l’atmosphère à la suite de n’importe quelle activité – augmente avec la distance parcourue pour vous rendre à destination, un voyage en voiture près de chez vous sera toujours préférable pour la planète. En fait, vous devriez toujours essayer de manger et de magasiner local.

Mais comme vous ne voulez pas rester à la maison tout le temps, comment pouvez-vous faire en sorte que les effets positifs d’un voyage l’emportent sur les effets négatifs?

Choisissez une destination plus durable

Voici six destinations reconnues pour le tourisme durable:

La Suède . Pays le plus vert du monde, selon le magazine Sustainability, la Suède est la destination utilisant le plus d’énergies renouvelables et émettant le moins d’émissions de carbone. Elle est aussi dotée de banques alimentaires, de systèmes de recyclage, d’un excellent système d’éducation et de logements pour les personnes vulnérables tout en prônant l’égalité des sexes, des aspects. Tous reconnus pour contribuer à la durabilité du pays.

. Pays le plus vert du monde, selon le magazine Sustainability, la Suède est la destination utilisant le plus d’énergies renouvelables et émettant le moins d’émissions de carbone. Elle est aussi dotée de banques alimentaires, de systèmes de recyclage, d’un excellent système d’éducation et de logements pour les personnes vulnérables tout en prônant l’égalité des sexes, des aspects. Tous reconnus pour contribuer à la durabilité du pays. Le Costa Rica . L’un des chefs de file du mouvement du tourisme durable, le Costa Rica utilise presque 100% d’énergies renouvelables et a été parmi les premiers à s’attaquer à la déforestation. Petit mais puissant, le pays abrite 5% de la biodiversité terrestre du monde et 3,5% de sa vie marine. Il a réussi à protéger 25% de tout son territoire grâce au Système national des territoires de conservation.

. L’un des chefs de file du mouvement du tourisme durable, le Costa Rica utilise presque 100% d’énergies renouvelables et a été parmi les premiers à s’attaquer à la déforestation. Petit mais puissant, le pays abrite 5% de la biodiversité terrestre du monde et 3,5% de sa vie marine. Il a réussi à protéger 25% de tout son territoire grâce au Système national des territoires de conservation. Le Bhoutan . Premier pays à émissions négatives de carbone, le Bhoutan pourrait probablement attribuer son succès au fait qu’il utilise l’indice de bonheur national brut plutôt que l’indice du produit intérieur brut standard. Cette approche holistique vise à améliorer le bonheur et le bien-être de ses citoyens sur le plan environnemental et socioculturel plutôt que seulement économique.

. Premier pays à émissions négatives de carbone, le Bhoutan pourrait probablement attribuer son succès au fait qu’il utilise l’indice de bonheur national brut plutôt que l’indice du produit intérieur brut standard. Cette approche holistique vise à améliorer le bonheur et le bien-être de ses citoyens sur le plan environnemental et socioculturel plutôt que seulement économique. La Finlande . Avec 75% du pays composé de forêt – en majeure partie protégée –, la Finlande possède l’air le plus pur du monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Et qui dit air pur dit nourriture plus saine et citoyens en meilleure santé. On ne s’étonnera donc pas que la Finlande ait été proclamée le pays le plus heureux du monde cinq années consécutives.

. Avec 75% du pays composé de forêt – en majeure partie protégée –, la Finlande possède l’air le plus pur du monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Et qui dit air pur dit nourriture plus saine et citoyens en meilleure santé. On ne s’étonnera donc pas que la Finlande ait été proclamée le pays le plus heureux du monde cinq années consécutives. La Slovénie . Premier pays déclaré «destination verte du monde», la Slovénie possède l’un des taux les plus élevés de territoire protégé dans le monde. Recouvert d’espaces verts naturels, le pays décerne sa propre étiquette verte (SLOVENIA GREEN LABEL) entre autres aux hôtels, restaurants et attraits touristiques locaux répondant à ses hauts standards de durabilité.

. Premier pays déclaré «destination verte du monde», la Slovénie possède l’un des taux les plus élevés de territoire protégé dans le monde. Recouvert d’espaces verts naturels, le pays décerne sa propre étiquette verte (SLOVENIA GREEN LABEL) entre autres aux hôtels, restaurants et attraits touristiques locaux répondant à ses hauts standards de durabilité. L’Alaska. Plus près de chez nous, l’Alaska est l’État américain à visiter. Doté d’une beauté naturelle vierge et de plus de 100 parcs nationaux et d’État, ce n’est pas étonnant qu’on l’appelle «la dernière frontière». Pour vivre des vacances des plus écoresponsables, encouragez des compagnies certifiées Adventure Green Alaska (AGA), c’est-à-dire qui ont des pratiques économiques, environnementales, sociales et culturelles durables. Connaissez-vous ces autres pays qui relèvent les défis écologiques mondiaux afin de réduire, entre autres, notre empreinte plastique?

Optez pour un mode de transport plus durable

La marche, le vélo et le train constituent les modes de transport les plus durables, mais ces derniers ne sont pas toujours pratiques. Selon la publication en ligne Our World in Data, prendre le train plutôt que la voiture pour faire un voyage de durée moyenne réduirait vos émissions d’environ 80%. Et prendre le train plutôt qu’un vol intérieur réduirait ces émissions d’environ 84%.

Les pires coupables sont les avions et les voitures, leurs émissions qui proviennent des combustibles fossiles contribuant énormément au réchauffement climatique. Même si le covoiturage dans une voiture qui consomme peu aide à réduire l’empreinte carbone d’un long voyage, le train demeure l’option la plus verte.

Beaucoup de compagnies aériennes compensent leurs émissions de carbone; elles paient en fait pour des projets comme la reforestation ou la construction de panneaux solaires ou d’éoliennes pour neutraliser leur propre empreinte carbone. Mais, selon le site web de Greenpeace, «compenser par des projets n’a pas l’effet escompté, soit réduire les émissions de carbone pénétrant dans l’atmosphère. Ils constituent plutôt une distraction des véritables solutions face aux changements climatiques.» L’action la plus écoresponsable est de ne pas prendre l’avion du tout.

Choisissez un hébergement écoresponsable

Les hôtels

Faites vos recherches pour trouver les hôtels qui s’engagent à opérer de manière écoresponsable tout en soutenant leur communauté. La majorité d’entre eux vont afficher leurs politiques et leurs certifications de durabilité sur la page d’accueil de leur site internet ou dans la section «À propos». Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à les appeler pour poser des questions. Découvrez quelle est leur politique en ce qui concerne les bouteilles d’eau en plastique à usage unique ainsi que l’entretien des chambres. Vérifiez à quels organismes ces hôtels font des dons et assurez-vous qu’ils sont conformes avec les meilleures pratiques philanthropiques.

Vous pouvez aussi chercher un hôtel auquel on a décerné un type de certification verte. Il existe beaucoup de certifications différentes, notamment LEED, Green Globe, Green Key Global et Green Tourism Active (Tourisme vert et actif), chacune d’elles ayant ses propres standards spécifiques. Ou encore vous pouvez opter pour un hôtel membre de Beyond Green, dont le processus de contrôle se base sur plus de 50 indicateurs de durabilité mondialement reconnus et sur les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Lors de votre séjour à l’hôtel, agissez en citoyen responsable en réutilisant les serviettes et en laissant tomber l’entretien quotidien de la chambre. À eux seuls ces deux gestes permettront d’économiser l’eau, l’électricité, et de réduire l’usage excessif de produits toxiques. Si l’eau est potable, remplissez votre propre bouteille réutilisable.

Les Airbnb et Vrbo

Se loger dans un Airbnb ou un Vrbo est habituellement une excellente façon d’encourager directement un résident du coin. C’est aussi une façon de faire une véritable immersion dans la communauté en faisant vos courses dans les commerces du quartier et en vous donnant une bonne idée de ce que cela serait d’y vivre réellement.

Loger dans la maison de quelqu’un vous permet de vous familiariser avec l’art et les livres dont cette personne s’entoure, la nourriture qu’elle mange, les choses qui sont importantes à ses yeux. Vous pourriez peut-être essayer de cuisiner un nouveau plat à partir des ingrédients trouvés dans ses armoires ainsi que des trésors découverts dans les marchés en plein air locaux. L’hébergement en Airbnb permet également de vivre des expériences offrant des programmes sociaux qui consistent à remettre la totalité des frais à des organismes à but non lucratif et aux entrepreneurs agissant comme hôtes.

Comment se nourrir de façon plus écoresponsable en vacances

Si vous logez à un endroit où vous pouvez cuisiner, manger sur place constitue la meilleure option puisque presque la moitié du plastique qui pollue les océans vient des aliments à emporter. Rendez-vous aux marchés en plein air les plus proches pour acheter poisson, fruits et légumes frais et encourager ainsi les agriculteurs et les propriétaires de commerces locaux. En achetant localement, vous contribuez aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et n’oubliez pas d’apporter vos sacs réutilisables. Lorsque vous faites vos courses, apprenez à connaître les employés : ils peuvent constituer de précieuses sources d’information à propos d’un endroit et vous donner des conseils privilégiés sur les choses à voir.

Si vous allez au restaurant, essayez autant que possible de choisir des établissements du coin et cherchez à vivre l’expérience de la ferme à la table. De nombreux restaurants possèdent leur propre jardin ou s’approvisionnent en ingrédients auprès des fermes avoisinantes. Envie d’en faire plus? Lisez notre guide de l’alimentation écoresponsable avant de faire votre prochaine épicerie, afin de faire les choix les plus judicieux.

Comment faire sa valise de façon plus écoresponsable

Lorsqu’il s’agit de faire sa valise de façon écoresponsable, évitez d’en apporter trop. Des bagages plus légers aident à réduire les émissions de carbone et des chargements moins lourds signifient en général moins d’énergie consommée par les avions, les trains ou les voitures qui les transportent.

Voici quelques conseils :

Apportez des articles que vous pouvez réutiliser. Les bouteilles d’eau réutilisables, les tasses à café réutilisables et les pailles réutilisables sont parfaites pour le voyage et peuvent vous aider à économiser de l’argent tout en protégeant la planète. Pensez aussi à apporter quelques sacs écoresponsables et sacs refermables réutilisables. Ils ne prennent pratiquement pas de place dans votre valise et sont pratiques pour y mettre souvenirs et aliments achetés au marché local.

Au lieu de vous procurer des articles de toilette jetables, apportez des contenants format voyage que vous pouvez remplir avec votre shampoing, conditionneur, nettoyant pour le corps et lotion préférés, ou encore optez pour des barres de shampoing, de conditionneur et de savon à raser biodégradables pour éviter les fuites.

Bien qu’il soit tentant d’imprimer tous vos billets, itinéraires et cartes d’embarquement, considérez leur téléchargement et leur enregistrement dans votre téléphone intelligent pour éviter l’accumulation de papiers.

Investissez dans des valises durables et faites de matériaux recyclés; Vous voulez qu’elles durent longtemps pour éviter qu’elles ne se retrouvent dans des sites d’enfouissement.

Ce qu’il faut éviter quand on voyage de façon écoresponsable

Pour voyager de façon écoresponsable, ce que vous ne faites pas est aussi important que ce que vous faites :

N’achetez jamais de produits sauvages comme des fourrures ou des peaux, et évitez les expériences avec la faune sauvage ne respectant pas les règles internationales. N’encouragez pas les attractions touristiques impliquant des animaux sauvages. Par exemple les promenades à dos d’éléphant ou des photos prises avec des tigres. Faites plutôt du bénévolat dans un sanctuaire reconnu où vous viendrez vraiment en aide aux animaux ainsi qu’à la communauté locale.

« N’apportez pas d’articles tels que des vêtements et des friandises à distribuer aux habitants, avertit Lindsey Ueberroth. Bien que ça puisse sembler un beau geste sur le coup, donner de la mauvaise façon peut entraîner des conflits dans la communauté ou encourager le fait de mendier. » Cherchez plutôt à vous engager auprès d’organisations locales de développement économique et social reconnues qui veulent offrir une meilleure qualité de vie à la communauté. L’impact véritable de l’aide vise la mobilisation communautaire. Les organismes pour les femmes sont de bons endroits où commencer car ils ont fait la preuve qu’ils avaient un plus gros impact quand il s’agit de toucher et d’améliorer davantage d’existences.

Ne laissez aucun déchet ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet

Évitez d’apporter des sacs en plastique avec vous. Certains endroits ne possèdent pas d’installations de recyclage, et un surplus de plastique ne fait que compliquer la vie des habitants.

Faites attention de ne pas perturber les plantes, la végétation, les arbres ou les animaux. Laissez tout dans le même état où vous l’avez trouvé.

La chose la plus importante à vous rappeler quand vous voyagez, c’est que vous n’êtes pas chez vous. Traitez l’endroit où vous vous rendez avec le même respect que vous aimeriez qu’on porte à votre chez-vous. Voyager de façon écoresponsable, s’est s’assurer que les endroits visités aujourd’hui seront toujours là quand vos petits-enfants voudront les visiter dans plusieurs années. De toute manière, être écoresponsable, ça commence à la maison.

