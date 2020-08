16 piscines de rêve autour du monde

ANDIA/GETTY IMAGES

Les bains Gellert

Fondés il y a plus de 100 ans et situés dans l’hôtel Gellert à Budapest, les thermes Gellert disposent de 10 piscines de tailles et de températures différentes. Le tout situé dans un décor Art nouveau. Avec ses sols en mosaïque et ses vitraux, c’est l’un des endroits les plus photogéniques de Hongrie.

