13 choses incroyables prises en photo pour la première fois

F&A ARCHIVE/SHUTTERSTOCK

La première photo de Jupiter et de ses lunes

«Jupiter et ses quatre lunes aussi grandes que des planètes – appelées les satellites galiléens – ont été photographiées au début de mars 1979 par Voyager 1 et regroupées dans ce montage», selon la NASA. Bien qu’elles ne soient pas à l’échelle, la planète Jupiter et ses lunes sont dans leurs positions relatives.

