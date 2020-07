Piscine au sel ou au chlore: quel système privilégier?

ALESSANDRO MARCONI/EYEEM/GETTY IMAGES

Nous avons tous nos préférences en matière de baignade. Heureusement, il existe une foule d’options disponibles. Vous pouvez opter pour un bassin en pente douce pour marcher tranquillement dans l’eau ou encore pour un modèle avec une partie profonde où les baigneurs pourront s’amuser à faire des bombes, par exemple. Vous pouvez aussi acheter une piscine rectangulaire pour y faire des longueurs ou un modèle ovale pour socialiser entre amis. Vous pouvez non seulement choisir la taille, la forme, les activités visées et les accessoires, mais aussi la méthode de désinfection de l’eau correspondant à vos besoins. Voici les différences entre deux des types les plus courants: les piscines au sel et les piscines au chlore.

La différence entre les piscines au sel et les piscines au chlore

Dans les piscines au chlore traditionnelles, l’eau doit être analysée et équilibrée avec du chlore liquide ou en pastilles. L’alcalinité, le pH et la dureté du calcium doivent être également ajustés. Les piscines au sel requièrent les mêmes produits chimiques à l’exception du chlore, et il peut même être nécessaire de faire un traitement choc à une piscine au sel de temps à autre. Si vous optez pour l’eau salée parce que vous croyez que l’absence de chlore vous évitera cette odeur caractéristique de piscine, vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Au lieu d’utiliser du chlore acheté en magasin, les piscines au sel fabriquent leur propre chlore par électrolyse. Vous devez ajouter du sel pour piscine dans un générateur de chlore (chlorateur au sel ou électrolyseur au sel) qui fait ensuite circuler l’eau salée par deux plaques chargées électriquement et la transforme en chlore. L’eau de la piscine est donc toujours désinfectée avec du chlore, mais le processus diffère de celui d’une piscine au chlore traditionnelle.

Même si les deux types de piscines sont désinfectés avec la même substance, le chlore contenu dans une piscine au sel peut être différent de ce à quoi vous êtes habitué. Selon In the Swim, la production de chlore au sel génère moins de chloramines, lesquelles sont la cause de la sensation et de l’odeur souvent associées aux piscines au chlore traditionnelles.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) expliquent que les chloramines sont «un type de chlore combiné qui se forme dans l’eau» et qui émet des gaz dans l’air environnant. Ce sont elles qui causent l’odeur de chlore bien connue, les yeux rouges et, parfois, une irritation des voies respiratoires.

Les avantages des piscines au sel et des piscines au chlore

Il y a des avantages à chaque type de piscine. Les voici:

Les piscines au sel

Le coût de fonctionnement quotidien est plus bas. À titre comparatif, chez Home Depot, un sac de sel pour piscine de 20 kg se détaille à 11,92$ alors que le chlore granulé en coûte 68,81$ pour 16 kg. Selon des experts, l’achat de sel pour la saison estivale pourrait coûter entre 20 et 50$ alors qu’il en coûterait facilement plus de 120$ pour l’achat de chlore. (Le prix variera évidemment en fonction de la taille et du type de piscine.)

La charge plus faible de chlore est plus douce pour la peau, les yeux, les cheveux, les maillots, etc.

Beaucoup de gens détestent l’odeur des piscines au chlore traditionnelles. Les piscines au sel, elles, ne dégagent pas la même forte odeur chimique.

Les piscines au chlore

Si vous avez déjà une piscine au chlore, il peut être plus économique de ne rien changer. La convertir en piscine au sel peut coûter de 1000$ à quelques milliers de dollars dépendamment toujours de la taille de la piscine.

Certaines personnes aiment l’odeur du chlore.

Elles continuent de fonctionner même les jours d’été frisquets.

Les désavantages de chaque système

Les deux types de piscines comportent des désavantages. Les voici:

Les piscines au sel

Le sel peut accélérer la corrosion de la piscine.

Les chlorateurs au sel nécessitent d’être vérifiés et nettoyés régulièrement. Le chlorateur est un mécanisme de plus qui peut se briser ou qu’il faut remplacer, particulièrement si vous décidez de vendre votre maison.

Une piscine au sel ne produira pas de chlore dans une eau à température inférieure à 15,5⁰C.

Les piscines au chlore

L’eau des piscines au chlore peut assécher la peau, rougir les yeux, décolorer les maillots, irriter le nez, la gorge ou les poumons.

Vous devez toujours avoir du chlore en réserve, ce qui coûte plus cher que le sel pour piscine.

Les chloramines peuvent causer une forte odeur de chlore, particulièrement dans le cas d’une piscine intérieure.

La production de chlore au sel n’est pas techniquement meilleure que le chlore traditionnel; en fait, les deux méthodes de désinfection de l’eau sont efficaces. Toutefois, pour les gens à la peau sensible, qui souffrent d’allergies ou encore d’asthme, les piscines au sel et les piscines naturelles sont souvent préférables.