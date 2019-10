20 panoramas à couper le souffle au Québec

Après une journée bien occupée, passez par le parc du Mont Royal pour voir l’automne s’admirer dans les reflets du lac aux Castors. Le ciel et les feuilles offrent un spectacle éblouissant. Ne manquez pas ces 10 attractions incontournables à Montréal et à Québec!

Grandes-Piles – Mauricie

Les plus beaux panoramas ne se trouvent pas toujours près des grandes villes ou dans les endroits les plus courus. Parfois, c’est dans les villages un peu cachés et plus pittoresques – comme ici à Grandes-Piles – que vous prendrez les plus belles photos des couleurs étincelantes de l’automne.