15 activités à faire en famille au Québec

Cantons-de-l’Est

Les moines Bénédictins vous ouvrent les portes de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Leur monastère domine le lac Memphrémagog et il y règne une ambiance particulière et totalement paisible. Prenez le temps de vous y promener et d’arrêter à la boutique où vous trouverez un lot de produits faits de façon artisanale (fromage, cidre, produits de la pomme, etc.).

La Belle Province porte bien son nom! Vous resterez bouche bée devant ces panoramas à couper le souffle au Québec!