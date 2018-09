5 / 5

Monkey Business Images/Shutterstock

Organisez une chasse au trésor

Si les enfants montrent peu d’enthousiasme à l’idée de sortir alors que la température baisse, une bonne chasse au trésor à l’ancienne les motivera. Cachez certaines de leurs gâteries préférées dans l’arrière-cour et au parc près de la maison et partez à leur recherche, en famille. Celui ou celle qui trouvera une gâterie la gardera. Ce type d’activités garantit beaucoup d’exercice et de rires.

