15 des plus belles pistes cyclables à Montréal et à Québec

3 / 15 Ville de Montréal via montreal.ca Le parcours Gouin Au nord du centre-ville et du Plateau, le parcours Gouin longe la rivière des Prairies notamment dans Ahuntsic. Il s’agit d’une des plus longues pistes en ville, un véritable parcours enchanteur. Vous pourrez contempler plusieurs sites historiques et faire une petite pause dans un des multiples parcs à proximité de la piste dont le superbe parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. Et d’un coup parti, pourquoi ne pas partir à la découverte des espaces verts avec le rallye numérique «Complètement nature»! On vous donne au moins 13 bonnes raisons de renouer avec la nature!

4 / 15 ©Bernard Amiot via Tourisme Montréal La piste polyvalente du canal de Lachine Classée parmi les plus belles pistes cyclables urbaines au monde, la piste du canal de Lachine a été inaugurée en 1977, ce qui fait également d’elle une des plus anciennes pistes cyclables de la région de Montréal! La piste cyclable du canal de Lachine se déploie sur près de 15 kilomètres le long du canal ouvert à la navigation de plaisance. Elle longe le Marché Atwater, passe par le chemin du Musée plein air de Lachine et termine sa course dans un jardin de sculptures en bordure du fleuve. Un paysage urbain riche et verdoyant, avec une belle touche d’intérêt historique.