Des activités inspirantes pour se rafraîchir cet été

George Rudy/Shutterstock

Le kayak et le canot

Seul, à deux ou en famille, une sortie en kayak ou en canot est l’activité parfaite pour une journée au soleil. En général, que ce soit avant, pendant ou après, les sites de kayak ou de canot offrent des endroits où se baigner, question de se rafraîchir lors d’une chaude journée.

De plus, que vous n’ayez jamais fait de kayak ou de canot ou que vous soyez expérimenté, les parcours sont généralement simples et adaptés pour tous. Une petite formation est souvent offerte avant l’embarquement pour s’assurer que tout le monde est à l’aise et profite au maximum de l’expérience! Profitez-en pour trouver l’un des plus beaux endroits où faire un pique-nique au Québec.

Nos recommandations:

Aventures H2O, Montréal

Parcours Gouin, Montréal

Espace NAVI, Verdun