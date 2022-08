Guide complet pour savoir comment choisir un vélo électrique

Ce choix déterminera globalement, à lui seul, la sorte de pneus, la suspension, la transmission du moteur et la puissance de la batterie. Par exemple, les vélos de route électriques ont habituellement des batteries plus fortes pour assurer une durée d’autonomie plus longue. Les vélos électriques urbains, pour leur part, priorisent le confort du cycliste et offrent une selle plus large pour une posture plus relaxe. Les vélos de montagne électriques ont généralement un moteur qui génère un niveau d’assistance plus élevé, alors que les vélos urbains sont choisis pour les courtes distances et les balades estivales, lorsque la performance n’est pas une priorité.

La première chose à savoir est le type de vélo que vous souhaitez. On retrouve les mêmes catégories que pour les vélos «classiques»: vélos de montagne, vélos hybrides, vélos de route et vélos aux pneus surdimensionnés (fatbike).

Il faut d’abord et avant tout connaître ses désirs et ses besoins, afin de mieux circoncire ses choix. «Il sera plus facile de faire une sélection parmi quelques vélos qui répondent déjà à nos critères, que parmi l’inventaire complet d’un magasin», note Nicolas Lupien, gérant de la boutique E2 Sport à Montréal – qui possède l’un des plus grands inventaires de vélos électriques au Québec.

Déterminer la puissance du moteur et le type de transmission

Le type de transmission diffère en fonction des modèles. Il existe des transmissions par moyeu (au niveau de la roue arrière ou de la roue avant) et des transmissions par dérailleur (au niveau du pédalier).

Un peu plus répandue sur les vélos électriques, la transmission par dérailleur offre une plus grande réactivité. C’est le type de transmission à privilégier pour les activités sportives, car le poids est mieux équilibré sur le vélo. Le propulseur se trouvant au centre, il favorise une conduite plus fluide qui convient aux gens qui aiment pédaler sans trop forcer et qui souhaitent parcourir des distances plus longues sans augmenter l’effort. Il offre une assistance progressive, proportionnelle à la force du coup de pédale, mais il occasionne cependant une usure plus rapide sur l’ensemble de la transmission d’environ 30%, selon la boutique spécialisée Vélo Cadence située sur la rive-sud de Montréal.

Pour leur part, «les moteurs situés dans l’essieu arrière fournissent une assistance moins directe et vous aurez parfois l’impression que le vélo donne de petits coups saccadés ou que vous pédalez dans le vide», signale Nicolas Lupien. Ce type de transmission peut occasionner plus de crevaisons à cause du poids supplémentaire de la roue.

