L’expérience immersive d’un hôtel musée à l’Auberge Saint-Antoine

Bâti sur l’histoire

J’anticipais le plaisir de ce weekend depuis plusieurs jours. Je connaissais la renommée de l’Auberge Saint-Antoine et son approche immersive où l’histoire se confond aux décors ambiants pour une expérience unique en son genre. Ce n’est pas sans raison qu’elle est devenue, au fil du temps, un hôtel musée. Depuis sa création en 1987, de nombreuses fouilles archéologiques ont été effectuées, qui ont permis de mettre à jour d’incroyables vestiges, témoins de l’histoire des lieux. Peu importe où l’on pose les yeux, on tombe sur un bel objet. Et c’est ainsi que l’Auberge a fait de l’archéologie sa signature. La première batterie Dauphine – élément de défense dont la construction remonte au 18e siècle – a été découverte durant des travaux de rénovation et minutieusement restaurée. On peut la voir, protégée par une vitre au bar Artefact situé à l’avant de l’Auberge et intégré aux lieux. Les visiteurs peuvent donc s’asseoir à table et savourer un délicieux repas accompagné d’un vin d’importation privée, en présence de ce témoin authentique de la grande histoire de Québec. Chacune des chambres est personnalisée, soit par la présence d’un artefact archéologique découvert sur le site, d’une porte d’origine datant du 18e siècle ou une ancienne fresque restaurée.

Vivre le moment présent

Lorsqu’on arrive en voiture devant la belle façade de l’Auberge, décorée du prestigieux drapeau Relais & Châteaux, un employé vient à notre rencontre pour s’occuper de la voiture et des valises. Une fois à l’intérieur de ce splendide établissement, on se retrouve sur la vaste mezzanine surplombée d’une imposante verrière, offrant ainsi une vue saisissante sur les célèbres vestiges de l’hôtel. En effet, les objets archéologiques sont exposés de façon à les mettre en valeur permettant aux visiteurs une expérience vivante avec le passé. J’avais le sentiment de vivre une immersion dans l’histoire et la culture de Québec tout en profitant d’un luxe bien contemporain.

Après avoir posé sacs et valises dans notre chambre, nous avons été fascinés par ce lieu de bien être où le bon goût se mêle à un luxe historique. Avec sa terrasse et une grande salle de bain avec mur de brique, vivant d’authenticité, la chambre est magnifique. Il était tentant d’y rester et de passer la soirée à profiter de notre grande terrasse avec vue sur le fleuve Saint-Laurent. Toutefois, après un après-midi pluvieux le beau temps était au rendez-vous et nous avons décidé de partir pour une promenade dans les rues de la vieille ville.

Bien qu’il fût difficile de faire un choix parmi les cafés, les brasseries et les restaurants du Vieux-Québec, c’est à la terrasse du Lapin Sauté que nous avons échoué. C’est un petit restaurant, plein de charme historique, au menu varié: on y mange aussi bien une tourte de lapin que des rillettes de canard, un grilled cheese ou un filet de truite. Sans oublier la poutine de lapin effiloché… pour ceux ou celles qui ont une grosse faim. Au dessert, nous avons partagé un pouding à la rhubarbe et coulis de fraise.

La journée devant soi

Après une bonne nuit d’un sommeil réparateur, le soleil s’est levé sur Québec et ses rayons ont filtré à travers les rideaux. J’ai hésité à commander le déjeuner à notre chambre pour le plaisir de savourer mon assiette vêtue d’un peignoir confortable, assise à la petite table de la magnifique terrasse, en contemplant le fleuve. Mais faire l’expérience du fameux restaurant chez Muffy – autrefois le Panache – avec ses magnifiques poutres d’origine au plafond, était un incontournable. Situé dans un ancien entrepôt maritime datant de 1822, tout en hauteur, c’est un lieu vibrant d’histoire. Le déjeuner offert au restaurant chez Muffy est tout simplement extraordinaire… et copieux. Tout à l’air si délicieux qu’on voudrait goûter à tout. Au menu, un choix extravagant qui nous fait hésiter entre la Grillade (assiette d’asperges grillées accompagnées d’un brouillage d’œufs, d’un onglet de bœuf et de roquette); le Gourmand (beigne maison avec bacon de longe, laitue, guacamole, cheddar et œuf tourné); le Saint-Antoine (deux œufs tournés servis avec pomme de terre, bacon, saucisse et jambon) ou encore le Délicieux (vol-au-vent aux fruits des champs et crème pâtissière à la lavande). Non seulement les noms font rêver, mais ils tiennent leurs promesses. Nous avons opté pour le Saint-Antoine et le Délicieux. En plus de cette assiette copieuse, nous avions égalent accès au déjeuner continental qui consiste en un buffet composé de fromages variés, de petits fruits, de viennoiseries, et de plusieurs autres délices. Et pas besoin d’avoir une chambre à l’hôtel pour profiter du restaurant Chez Muffy: peu importe le planning de votre séjour à Québec, vous pouvez y réserver une table.

Adapté à l’esprit de l’établissement affilié Relais & Châteaux, le restaurant Chez Muffy propose une cuisine du terroir sous le concept de Ferme à la fourchette. Sa gastronomie met de l’avant les produits locaux de leur ferme située sur l’île d’Orléans, à moins de 20 km du restaurant. Plusieurs initiatives sont d’ailleurs mises en place pour minimiser l’empreinte écologique de l’Auberge: une pratique responsable de la gestion des déchets, du recyclage et de la réduction de la consommation d’eau et d’énergie.

Profiter de la journée

En route vers les charmantes rues du Petit Champlain, quartier qui se distingue par ses bâtiments aux couleurs vives, ses façades ornées et ses fenêtres joliment fleuries. Nous avons flâné, découvrant un passage inusité au détour d’un coin de rue, des boutiques d’artisanats, des galeries d’arts, des magasins de vêtements, des bijouteries et des antiquaires où dénicher des produits locaux et uniques. Renommée pour ses rues pavées, ses charmantes maisons en pierre de style européen, ses fortifications et son architecture coloniale, nous avons redécouvert Québec, destination culturellement riche et unique entre toutes.

Nous avons particulièrement apprécié l’événement artistique Passages Insolites, qui transforme les rues de la vieille ville en un musée en plein air où l’on peut découvrir au détour d’une rue une réalisation artistique originale et interactive harmonieusement intégrée au paysage urbain. Tout au long de l’année, selon la saison, de nombreuses activités sont à faire: du vélo le long de la Route verte qui travers la province de Québec, un tour au Parc de la Chute-Montmorency, de belles promenades, des randonnées et plusieurs autres.

L’expérience des Relais & Châteaux

L’auberge Saint-Antoine se distingue par son approche unique. Affiliée Relais & Châteaux depuis 2005, l’établissement correspond en tout point aux valeurs véhiculées par la prestigieuse association. À travers le monde, Relais & Châteaux c’est plus de 580 établissements répartis dans 60 pays où profiter d’escapades gastronomiques et hôtelières d’exception. Parmi les 11 membres Relais & Châteaux au Canada, quatre d’entre eux se trouvent au Québec, dont l’auberge Saint-Antoine. Avec une philosophie qui repose sur une recherche constante d’excellence, chaque établissement fait plonger le visiteur dans le terroir et la culture de son lieu d’implantation. À travers le Canada, on retrouve le magnifique Wedgewood Hotel & Spa à Vancouver, le Post Hotel & Spa au Lac Louise ou encore le Wickaninnish Inn à Tofino, pour ne nommer que ceux-là!

Contrairement à d’autres établissements affiliés Relais & Châteaux au Québec, qui offrent une expérience champêtre où les activités se déroulent principalement sur le domaine, l’Auberge Saint-Antoine propose grâce à sa situation géographique, une expérience urbaine. Ceux qui souhaitent profiter des avantages de cet établissement régi par le haut standard des Relais & Châteaux y trouveront des services à la hauteur de leurs attentes, notamment une salle de gym, un centre de bien-être avec – fait non négligeable, des séances de yoga matinal pour les lève-tôt – le restaurant Chez Muffy, le bar Artefact et même une salle de cinéma qu’il est possible d’utiliser – si elle est disponible – pour visionner un film en famille ou entre amis.

