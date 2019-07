Destinations de voyage

États-Unis: 6 randonnées spectaculaires

C’est le moment de lacer vos bottes de randonnée et de fouler les plus beaux sentiers des États-Unis. Découvrez les magnifiques paysages et la faune à travers des randonnées spectaculaires!

1 / 6 jgorzynik/Shutterstock Les circuits Queens Garden et Navajo Loop Le Parc national de Bryce, en Utah. Quand y aller: toute l’année. Distance: 50 km. Difficile d’imaginer un paysage plus spectaculaire concentré sur une distance de cinq petits kilomètres. Cette randonnée effacera vos performances antérieures sur les formations rocheuses appelées cheminées de fée (hoodoos), la marque de commerce du parc. Sur votre chemin, vous croiserez l’une des cheminées de fée les plus emblématiques du parc: le marteau de Thor. Si la lune est pleine, essayez de faire la randonnée la nuit. Alors que dans la plupart des zones rurales des États-Unis on ne peut apercevoir que 2500 étoiles par une nuit claire, Bryce Canyon est si sombre que vous pourrez en compter jusqu’à 7500. Le centre des visiteurs propose des tours guidés sous le ciel nocturne et fournit aussi des télescopes. Obtenez plus d’informations sur Queens Garden et Navajo Loop. Découvrez 10 autres magnifiques formations rocheuses naturelles à travers le monde.

2 / 6 Montana Isabella/Shutterstock La piste Sunset Ridge Le mont Mansfield, au Vermont. Quand y aller: de juin à octobre. Distance: 11 km. Faites la conquête du plus haut sommet du Vermont en faisant une randonnée modérément difficile d’une journée. Vu de l’est ou l’ouest, le mont Mansfield, haut de 4393 pieds, ressemble au profil d’un visage. Plusieurs sentiers sillonnent la montagne, mais Sunset Ridge Trail est le plus populaire. Dans votre ascension vers le sommet, passez sur le Cantilever Rock qui défit la gravité et à travers deux tunnels formés par d’énormes glaciers. Voyez la toundra alpine préservée depuis les périodes glaciaires. Au-delà de la ligne des arbres, vous serez gâté par la vue du mont Camels Hump, des Green Mountains et des Adirondacks. Sur la crête, croisez le sentier des Appalaches, puis errez à travers un lit de roches pour atteindre le Chin, le vrai sommet du mont Mansfield. Croyez-le ou non, ces 50 petites villes américaines sont connues pour des raisons bizarres.