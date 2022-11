La luminothérapie, c’est quoi (et comment elle peut aider à traiter différents problèmes)

La luminothérapie, c’est quoi?

Les traitements invasifs, les crèmes et les pilules ne sont pas la seule réponse aux problèmes de santé. Qu’il s’agisse de dépression ou de troubles cutanés, de migraines ou d’autres douleurs chroniques, il y a une lumière au bout du tunnel.

Certaines longueurs d’onde peuvent être nocives pour la santé humaine. On pense aux ondes ultraviolettes (UV), qui peuvent endommager la peau et les yeux. D’autres peuvent toutefois s’avérer bénéfiques pour la santé. L’exemple le plus connu est certainement celui de la lumière utilisée pour aider à traiter la dépression saisonnière.

À titre d’exemple, la thérapie par la lumière verte – ou thérapie par diodes électroluminescentes (DEL) – ne contient pas de rayons UV. Ce genre de thérapie soulage la migraine et toutes autres douleurs chroniques. Pour sa part, la thérapie par la lumière bleue peut être prescrite pour traiter l’acné. Enfin, la lumière rouge aide à rajeunir la peau en minimisant les rides, les ridules et autres signes de vieillissement.

Certaines affections cutanées comme le psoriasis, l’eczéma et la rosacée peuvent également être traitées à l’aide de différents types de lumière.

La luminothérapie est efficace pour traiter les troubles affectifs saisonniers (TAS)

Lorsque l’hiver s’installe et que les journées raccourcissent, on peut avoir l’impression que notre bonheur aussi s’estompe. Le simple fait de se convaincre de sortir, de parler à ses amis ou de prendre soin de soi peut paraître comme un défi.

Également connue sous le nom de photothérapie ou héliothérapie, la luminothérapie est souvent utilisée dans le traitement des troubles affectifs saisonniers (TAS). Si votre humeur et votre comportement changent de manière significative avec le changement des saisons, vous pourriez souffrir de TAS. Il frappe habituellement à la fin de l’automne ou au début de l’hiver. Puis, à l’arrivée du printemps, bien que les dépressions estivales existent également.

Le TAS hivernal incite habituellement les personnes à éviter les situations sociales, à dormir trop longtemps, à trop manger, à prendre du poids… Et ce, en plus des symptômes de dépression, comme une faible énergie, une perte d’intérêt pour les activités et un sentiment de désespoir ou d’inutilité.

Les experts pensent que le TAS hivernal est provoqué, en partie, par une exposition réduite à la lumière naturelle à mesure que les jours raccourcissent, ce qui peut affecter les neurotransmetteurs régulateurs de l’humeur comme la sérotonine.

La proportion habituelle de la population qui est affectée par la dépression saisonnière était estimée à 25% avant 2017, selon le Centre de recherche CERVO du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Leurs spécialistes des effets de la lumière sur le cerveau suggèrent qu’une séance de luminothérapie de 30 minutes par jour pourrait avoir un effet bénéfique dans les 3 à 5 jours. Éviter le sucre et opter pour des repas protéinés sont également parmi les manières efficaces de survivre aux blues de l’hiver.

Comment la luminothérapie traite les troubles affectifs saisonniers (TAS)

La lumière stimule les fibres nerveuses le long du nerf optique (situé à l’arrière de l’œil) et active une partie particulière de votre cerveau appelée habenula latérale, qui «provoque directement une élévation de l’humeur», explique Terman.

Normalement, les séances de luminothérapie sont quotidiennes à partir de l’automne et jusqu’au printemps. Elles durent entre 30 et 45 minutes le matin.

«Si le moment et le dosage sont corrects dès le départ et ne nécessitent pas d’ajustement, nous avons constaté un soulagement de la dépression profonde en quelques jours seulement, majoritairement en une semaine», souligne Terman. C’est beaucoup plus rapide que les antidépresseurs, qui peuvent prendre des semaines ou des mois pour montrer des résultats similaires, tout en créant une dépendance.

La luminothérapie pour traiter d’autres types de troubles affectifs

La luminothérapie pourrait également traiter la dépression non saisonnière. Terman fait référence à un essai clinique publié dans JAMA Psychiatry en 2016. L’étude avait alors comparé quatre traitements:

la luminothérapie pendant 30 minutes par jour, le matin;

la fluoxétine, un antidépresseur ISRS (Prozac, par exemple);

une combinaison de luminothérapie et de fluoxétine;

un placebo.

«La luminothérapie a surpassé la prise de médicament qui n’a pas fait mieux qu’un placebo inactif», précise Terman. Cependant, lorsque la luminothérapie était combinée à la prise d’un médicament, l’amélioration de la dépression était la plus importante de toutes.

Il existe également des preuves que la thérapie par la lumière blanc brillant peut aider à traiter la dépression bipolaire. En effet, un essai randomisé contrôlé et publié en 2017 dans The American Journal of Psychiatry explique que près de 70% des personnes traitées avec une lumière blanc brillant pendant quatre à six semaines ont connu une rémission des symptômes de dépression, contrairement à 22% des personnes du groupe de lumière placebo. Le groupe à lumière vive avait également des scores de dépression inférieurs à ceux du groupe placebo.

De plus, la luminothérapie est également exploitée pour traiter les troubles du rythme circadien. C’est à ce moment que votre cycle veille-sommeil n’est pas synchronisé avec votre environnement. Par exemple, vous pourriez vous coucher à une heure extrêmement tardive ou vous réveiller à une heure inhabituellement précoce. Et, par conséquent, votre fonctionnement quotidien en est affecté.

Les troubles du rythme circadien sont alors partiellement traités par une exposition à la lumière dans le but de décaler votre horloge, note Lawrence Jay Epstein, directeur clinique de la division des troubles du sommeil et circadiens au Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Quelle lampe de luminothérapie acheter?

Il y a énormément de produits sur le marché qui ne sont pas efficaces. Le Center for Environmental Therapeutics, un OBNL dédié à l’éducation et à la recherche sur les nouvelles thérapies environnementales, suggère de rechercher les éléments suivants:

un dosage élevé (10 000 lux) qui reste efficace à une distance d’assise confortable (vous n’avez donc pas à placer votre visage très près de l’appareil);

une transparence sur les spécifications des produits;

un filtre UV en polycarbonate, pour protéger les yeux et la peau.

Les formats miniatures ont peu de chances d’être efficaces. «Ces appareils n’ont généralement pas été testés cliniquement», explique Terman. «Puisque la luminothérapie n’est pas réglementée par une société médicale ou des normes fédérales, tout est permis», ajoute-t-il.

Risques et effets secondaires de la luminothérapie

«Il est possible de faire de la luminothérapie à la maison, tant que vous suivez les règles de chronométrage, de dosage et de conception de la boîte à lumière», dit Terman.

Les risques de la thérapie par la lumière vive comprennent les lésions cutanées et oculaires. Si vous avez des problèmes médicaux préexistants d’yeux et de peau (comme la rétinopathie diabétique) ou si vous prenez certains médicaments photosensibilisants, vous devriez demander l’avis de votre médecin avant d’utiliser la luminothérapie.

Chaque personne nécessite un traitement unique et adapté et c’est pourquoi vous devriez demander à votre médecin comment la luminothérapie pourrait s’intégrer à votre plan de traitement actuel.

Thérapie par la lumière bleue pour traiter l’acné

Parfois, les crèmes topiques ne suffisent pas à guérir l’acné tenace. La thérapie par la lumière bleue peut être capable de tuer plusieurs types de bactéries courantes responsables de l’acné. La longueur d’onde de la lumière bleue peut également ralentir la production d’huile dans les glandes sébacées, qui bouche les follicules pileux, et cause de l’acné.

Dans une étude publiée dans le Journal of Drugs in Dermatology, 33 personnes souffrant d’acné légère à modérée ont reçu un traitement de thérapie par la lumière bleue deux fois par jour pendant huit semaines. Ils ont également utilisé un nettoyant avant les traitements et un sérum chaque soir. Plus de 90% des participants ont signalé des améliorations de l’apparence, de la clarté, du teint, de la texture et de la douceur de leur peau après le traitement.

Une autre étude publiée dans la revue Drug Resistance Updates a révélé que 77% des personnes souffrant d’acné qui avaient suivi cinq semaines de traitement par la lumière bleue ont vu une amélioration visible de l’apparence de leur peau.

Les effets secondaires incluent cependant une rougeur et un gonflement temporaires de la peau, des picotements et des brûlures. Les cloques et les cicatrices à long terme sont rares, mais possibles.

La thérapie par la lumière bleue n’est généralement pas utile pour les points noirs, les points blancs, les kystes d’acné ou les nodules, selon l’Académie américaine de dermatologie.

Thérapie par la lumière rouge pour soulager les problèmes de peau

La thérapie par la lumière rouge peut également être utilisée (seule ou de pair avec la lumière bleue) pour traiter l’acné, selon l’Académie américaine de dermatologie.

Bien qu’elle soit moins efficace que la lumière bleue, la lumière rouge agit sur les cellules de la peau appelées fibroblastes, qui aident à produire du collagène. Le collagène est la structure protéique de soutien de la peau qui joue un rôle dans le vieillissement.

C’est la raison pour laquelle la thérapie par la lumière rouge est parfois utilisée pour tenter de rajeunir la peau. Elle peut cibler les rides, les ridules, la rugosité et d’autres signes de vieillissement.

Dans une étude publiée dans le Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, les personnes qui ont reçu une thérapie par la lumière rouge avaient de meilleures mesures d’élasticité et moins de rides visibles à la fin de l’étude.

Dans une autre étude, publiée dans Photomedicine and Laser Surgery, les personnes recevant une thérapie par la lumière rouge présentaient des changements visibles dans les rides et la rugosité de la peau.

Hormis cela, la thérapie par la lumière rouge peut provoquer des rougeurs, des gonflements et des brûlures temporaires. Des douleurs et des cicatrices à long terme sont également possibles, bien qu’elles soient rares.

Thérapie par la lumière verte pour la migraine et autres douleurs

La thérapie par la lumière verte est prometteuse pour soulager la douleur des migraines et certaines maladies chroniques comme la fibromyalgie.

Dans une petite étude publiée dans Cephalgia en 2020, les patients souffrant de migraines chroniques ou épisodiques ont été exposés à de la lumière verte sur plusieurs semaines.

Les personnes souffrant de migraines épisodiques sont passées d’une moyenne de 7,9 maux de tête par mois à 2,4. Les patients souffrant de migraines chroniques ont constaté une diminution de 12,9 jours de maux de tête chaque mois (de 22,3 à 9,4 jours de maux de tête par mois).

Une autre étude, publiée dans Pain Medicine en 2020, démontre que 21 adultes atteints de fibromyalgie ont été exposés quotidiennement à la lumière blanche pendant 10 semaines, puis à la lumière verte.

La fibromyalgie est une affection caractérisée par une douleur générale, de la fatigue et des problèmes de sommeil. Pendant le traitement à la lumière verte, les patients ont signalé une réduction significative de l’intensité de la douleur.

Des études menées sur des rats ont aussi montré que l’exposition des animaux à la lumière verte semblait diminuer leur niveau de douleur, telles que publiées en 2017 dans la revue Pain. Les enképhalines – une molécule qui agit comme un analgésique naturel dans le corps – augmentaient de trois fois chez les rats lorsqu’ils étaient exposés à la lumière verte.

Luminothérapie pour la rosacée

La rosacée est une affection cutanée inflammatoire caractérisée par une rougeur du visage. Les médecins suggèrent parfois un traitement de luminothérapie pour aider à soulager certains de ses symptômes. En effet, la luminothérapie ciblée diminue l’inflammation au niveau cellulaire en favorisant la guérison.

Dans ce cas, la luminothérapie s’avère plus efficace si vous avez des vaisseaux sanguins visibles. La plupart des patients voient une diminution de 50 à 75% des vaisseaux sanguins visibles après un à trois traitements. Les résultats durent généralement de trois à cinq ans.

La luminothérapie peut ne pas être aussi efficace si vos symptômes de rosacée sont principalement:

des boutons ou des pustules (rosacée papulopustuleuse);

un épaississement de la peau (rosacée phymateuse);

ou une croissance bulbeuse autour du nez (rhinophyma).

Souvent, une rougeur ou une éruption cutanée apparaît immédiatement après le traitement. Elle s’estompera généralement en deux semaines. Vous pouvez également ressentir des douleurs, des démangeaisons ou des tiraillements pendant le traitement.

Il existe différents types de thérapie au laser pour la rosacée. Notamment les lasers à colorant pulsé et la thérapie par lumière pulsée intense (IPL), qui utilisent plusieurs couleurs de lumière à la fois. Évidemment, il est essentiel de bien cerner la différence entre le psoriasis, la rosacée et l’eczéma en amont.

Lumière UV pour le psoriasis et l’eczéma

L’eczéma est un terme générique désignant un grand groupe d’affections cutanées caractérisées par des démangeaisons, des rougeurs et des éruptions cutanées. Le psoriasis est une affection cutanée courante qui provoque des squames et des plaques sèches qui démangent.

La photothérapie utilise différentes longueurs d’onde de lumière UV ciblées pour traiter les démangeaisons, les rougeurs et d’autres symptômes. Étant donné que les rayons UV peuvent être nocifs pour la peau, il est important que vous suiviez un plan de traitement à court terme sous les soins d’un professionnel de la santé.

Bien que l’eczéma et le psoriasis soient des affections différentes, leurs symptômes sont similaires. Le pire? Une douloureuse sécheresse de la peau accompagnée de démangeaisons. Heureusement, des remèdes maison ont démontré leur efficacité et accordent un peu de répit à votre peau.

Photothérapie et eczéma

Pour l’eczéma, les dermatologues utiliseront le plus souvent la lumière ultraviolette B à bande étroite (NB-UVB), selon l’Association nationale américaine de l’eczéma. Dans certains cas, la lumière ultraviolette A (UVA) sera utilisée.

Les chercheurs ne savent pas exactement comment fonctionne la thérapie UV, mais elle réduit l’inflammation de la peau. Ce qui a un impact sur le système immunitaire, rapporte la Société nationale américaine de l’eczéma. Une fois que votre peau est presque claire et/ou que les démangeaisons ont cessé, votre dermatologue réduira progressivement la fréquence des traitements.

La photothérapie est utilisée chez les adultes ou les enfants qui ont un eczéma modéré à sévère qui ne répond pas aux traitements réguliers comme les stéroïdes et les crèmes topiques.

Les effets secondaires peuvent inclure une rougeur et une sécheresse temporaires. Une utilisation à long terme peut entraîner un vieillissement accéléré et un risque accru de cancer de la peau et de cataracte.

Photothérapie et psoriasis

Selon l’Académie américaine de dermatologie, la thérapie par la lumière UV peut être prescrite par les dermatologues pour ralentir la croissance des cellules cutanées, réduire l’inflammation, soulager les démangeaisons et supprimer l’activité du système immunitaire.

Aux États-Unis, le laser excimer – utilisé pour la chirurgie des yeux, par exemple. Il offre une lumière UVB à bande étroite approuvée pour le traitement des plaques de psoriasis chroniques et localisées par la Food and Drug Administration (FDA). Le laser excimer peut être utilisé en toute sécurité sur de nombreuses parties du corps, notamment les coudes, les genoux, le cuir chevelu, les oreilles, les aisselles et l’aine.

La photothérapie est généralement administrée 2 à 3 fois par semaine pendant plusieurs semaines afin d’être efficace. La thérapie UV est le plus souvent prescrite pour soulager le psoriasis léger à modéré. Elle s’est d’ailleurs avérée particulièrement efficace pour le psoriasis du cuir chevelu.

Le bémol? Son utilisation à long terme peut entraîner le vieillissement cutané, le cancer et les taches de rousseur. Il peut aussi provoquer des rougeurs, des brûlures et des démangeaisons à court terme.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!