5 habitudes quotidiennes pour conserver son tonus musculaire

OLIMPIK/SHUTTERSTOCK

Programme en haltérophilie

Pour amorcer une récupération musculaire, un entraînement en résistance s’impose. Une étude menée en 2016 par AARP et Abbott révèle que parmi les nombreux adultes qui s’entraînent, 57% optent pour le cardio contre seulement 24% pour le lever de poids. «Il est cependant démontré que l’haltérophilie contribue à maintenir la masse musculaire», affirme la diététiste Tiffany Dewitt.

Commencez par soulever des poids entre 8 et 12 fois. Si vous pouvez facilement répéter un mouvement particulier plus de 12 fois, passez à un poids supérieur. Ciblez tout votre corps: bras, poitrine, dos, jambes et abdominaux, sans oublier de faire du renforcement par le yoga et le Pilates.

