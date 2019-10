13 choses que les serveurs conseillent de ne jamais manger au restaurant

De la purée qui pourrait être mortelle aux glaçons plus que douteux, ces serveurs témoignent de ce qu’ils ont vus ! Voici ce qu’ils conseillent de ne jamais manger…

«La laitue et les légumes sont frais du jour, mais certains aliments moins demandés, comme les fèves ou les betteraves, ne sont remplacés qu’une fois par semaine. Je remplis à mesure les bols avec les olives ou les cornichons, en plaçant les plus frais par-dessus d’autres qui peuvent se trouver là depuis des mois. Parfaitement dégueu!»

Glaçons à bactéries

«Les gens n’ont aucune idée de la rareté du nettoyage complet des machines à glaçons. À plusieurs endroits où j’ai travaillé, on faisait tremper les buses dans l’eau de javel et on essuyait l’extérieur chaque jour. Mais la décongélation et le nettoyage en profondeur semblaient tenir du miracle. J’y ai trouvé de la moisissure, des saletés gluantes et même des blattes. Je préfère depuis boire de l’eau tiède plutôt que risquer un empoisonnement.» D’ailleurs même l’eau du robinet ne serait pas recommandée. Assurez-vous d’éviter ces 15 choses à ne jamais manger au restaurant!