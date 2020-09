15 choses à ne jamais manger au restaurant

1 / 15

Laitue iceberg

Constituée de près de 98% d’eau, la laitue iceberg fait partie des plus grandes escroqueries industrielles. «Elle se vend jusqu’à 20 fois son prix», explique Peter Chastain, chef et propriétaire du California’s Prima Ristorante.

De plus, elle peut facilement cacher des bactéries entre ses plis. «Vous trouvez les citrons flottant dans l’eau peu ragoûtants? Sachez que la salade est crasseuse», affirme Howard Cannon, président du restaurant Expert Witness et auteur de The Complete Idiot’s Guide to Starting A Restaurant. Même lavée, la laitue trempée représente un danger, car l’eau résiduelle mêlée à la mayonnaise peut causer un désastre.

