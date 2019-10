3 / 5

Bénédicte Brocard

Le projet est lancé

En juillet 2017, Guillaume Cantin et Thibault Renouf, à qui se sont joints Marie Gaucher et Bobby Grégoire, créent La Transformerie. Sa mission: réduire le gaspillage alimentaire et sensibiliser consommateurs et commerçants aux vertus d’une économie circulaire et collaborative. Il faudra plus d’une année à Guillaume Cantin pour mettre au point ses recettes, notamment des conserves de fruits faites à partir d’invendus récupérés dans les épiceries avec qui ils ont développé des partenariats. Les saveurs de ces «Rescapés», comme on les appelle, vont de la tartinade à la mangue et aux épices créoles à la marmelade d’agrumes en passant par la fameuse compote «Tarte aux pommes».

Finalement, au printemps 2019, la machine est fin prête à être mise en marche. En avril, La Transformerie commence sa collecte hebdomadaire du dimanche matin auprès de quatre commerces partenaires. Ils collectent tout: les fruits, certes, mais aussi les produits laitiers, les œufs, la viande, le poisson, bref, tout ce qui aurait abouti à la poubelle ou au compost. De 265 kilos recueillis la première semaine, ils passent rapidement, avec seulement un commerce supplémentaire, à plus de 800 kilos par semaine, grâce, notamment, au travail de sensibilisation qu’ils font auprès des épiceries.

