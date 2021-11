Règles de politesse: 16 questions à éviter quand on est bien élevé

9 / 17

Sélection.ca

Alors, pour qui vas-tu voter?

«La politique a toujours été un sujet tabou autour de la table familiale et dans la plupart des événements sociaux, car elle peut rapidement gâter l’harmonie, selon Bonnie Tsai. On n’est jamais certain des allégeances politiques et des valeurs d’autrui, et personne n’aime se retrouver sous les feux de la rampe dans ces domaines.» Ceci est d’autant plus vrai aujourd’hui, alors que la politique, la religion et autres sujets sensibles font l’objet de nombreux débats.