13 habitudes que les personnes en qui on ne peut pas avoir confiance on en commun

NT_Studio/Shutterstock

Avoir un plan de sauvegarde

Jodi Smith recommande d’être gentil et agréable, mais de toujours avoir son propre plan de secours. «Ils disent qu’ils apportent le vin pour les Fêtes de Noël? Assurez-vous d’en acheter tout de même quelques bouteilles au cas où ils arriveraient les mains vides», conseille Jodi Smith.

«Ils vous ont dit que leur partie du projet serait terminée d’ici mardi? Envoyez-leur un courriel de remerciement en réitérant les détails et envoyez une copie conforme (un c. c.) à votre patron. Ils promettent de venir vous chercher à l’aéroport? Lorsqu’ils ne sont pas arrivés après 10 minutes et qu’ils ne répondent pas à leur téléphone, montez dans un taxi et envoyez-leur un SMS que vous avez hâte de les voir plus tard. Surtout, ne leur faites plus confiance.

