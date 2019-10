Avoir du charme: 16 secrets de gens irrésistiblement charmants

4 / 16 ISTOCK/UBERIMAGES Ils sont authentiques et sincères Les gens qui sont authentiques semblent davantage dignes de confiance. Personne n’aime les hypocrites et les faux jetons. «Avec les gens faux, on se sent manipulé alors qu’on devrait être traité comme un être humain unique et spécial», dit Cherie Burbach. Personne ne veut perdre son temps à essayer de comprendre les intentions cachées de quelqu’un. Si vous êtes aimable, vous êtes bien dans votre peau et savez ce qui vous rend heureux. Et cela vous rend plus intéressant et attirant pour les gens. «Quand nous rencontrons quelqu’un d’authentique en paroles et en intentions, on le sait tout de suite, dit Cherie Burbach. Dans le cas contraire, les gens savent que vous n’êtes pas vrai, et c’est contrariant.» Ne vous faites plus avoir! Apprenez à démasquer les menteurs avec ces 7 trucs pour détecter les mensonges!

5 / 16 ISTOCK/BRAUNS Ils oublient leur téléphone Rien n’est plus démotivant que quelqu’un qui envoie un texto rapide ou qui jette un coup d’œil à son téléphone pendant que vous discutez. «Pour vraiment avoir un impact positif sur quelqu’un, il faut faire mieux que ranger son téléphone: il faut faire comme si on ne l’avait pas», dit Cherie Burbach. Sinon, vous avez l’impression que votre interlocuteur se soucie plus de son appareil que de votre conversation. «Le signal que vous envoyez lorsque vous vérifiez constamment votre téléphone, c’est que la personne sur l’écran est plus importante que celle à qui vous parlez, dit Andrea Syrtash, spécialiste des relations interpersonnelles. Les gens s’aperçoivent rapidement que la personne avec qui ils sont n’est pas présente ou engagée. Et ils n’en tirent en général rien de gratifiant!» Quelqu’un de charismatique, à l’opposé, vous fait sentir comme si vous étiez la personne la plus importante au monde. Il veut en apprendre davantage à votre sujet, pas se planter la tête dans son téléphone. Savez-vous quel est le bon moment pour texter? Voici un petit rappel des règles de politesse à ne pas oublier…