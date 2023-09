9 raisons de ne pas faire confiance à un collègue

ISTOCK/RAWPIXEL-LTD Il cancane au sujet de tout le monde au bureau Votre maman vous l’a toujours dit: on récolte ce qu’on sème. La même règle s’applique au bureau. Si votre collègue vous raconte les derniers ragots concernant quelqu’un avec qui vous travaillez, il y a de bonnes chances qu’il vous rende la pareille dès que vous lui confierez un secret. «La vérité, c’est que si quelqu’un déballe devant vous le linge sale d’une autre de vos collègues pour attirer votre attention, il est aussi tout à fait susceptible de dire du mal de vous dans votre dos. On peut bien sûr toujours se confier avec honnêteté auprès d’un autre collègue, mais les commères salissent la vie privée et violent la confidentialité. On ne peut pas leur faire confiance», avertit Marion Skeete. Les cancans du bureau pourraient bien révéler un climat de travail toxique.

ISTOCK/KUPICOO Elle essaie constamment de s’attirer les bonnes grâces du patron Le réseautage est bien sûr très utile pour votre carrière, mais si une collègue essaie constamment de vous éclipser vous et votre équipe, vous devriez sans doute vous en méfier: elle tente peut-être de vous faire dégringoler dans la hiérarchie. «Certains appellent cela du “léchage de bottes”, d’autres parlent d’“ascension sociale”. D’autres encore adoptent une position plus optimiste et utilisent le terme de “réseautage”, dit Marion Skeete. Quel que soit le nom que vous lui donnez, la plupart d’entre nous s’entendent pour dire qu’un collègue qui cherche sans relâche à s’attirer les bonnes grâces de la direction aux dépens de ses relations avec ses collègues ne mérite pas notre confiance.» Pourquoi ? «Parce que cette personne pourrait fermer les yeux sur les injustices et “trahir ses collègues” si cela la fait bien paraître», conclut Marion Skeete. Voici 10 moyens de vous faire remarquer par votre patron sans que vos relations avec vos collègues en pâtissent.