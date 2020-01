Testez votre gestion des conflits: vos disputes sont-elles constructives?

Nous avons tous un jour ou l’autre une dispute avec un collègue, un ami ou un proche. Votre façon d’aborder le conflit améliore-t-elle ou au contraire dégrade-t-elle vos relations? Répondez à notre questionnaire pour le savoir.

Le premier contact entre Theresa Cabot (nom fictif) et le président de l’entreprise ne s’est pas déroulé aussi bien qu’elle l’aurait voulu. «Il m’a accusée d’avoir saboté l’événement que je planifiais pour lui et traitée de tous les noms devant mes collègues, se rappelle Theresa, directrice des relations publiques à Oakville, en Ontario. Dans ce genre de situation, je me serais normalement excusée, mais je savais qu’en agissant ainsi je n’obtiendrais jamais son respect – et je perdrais mon amour-propre.» Surmontant son angoisse, Theresa lui a calmement expliqué sa position. Après une longue discussion animée, elle l’a finalement rallié à son point de vue.

Une dispute constructive n’a pas l’air d’une dispute. En règle générale, explique Benno Dreger, thérapeute familial et conjugal, la querelle éclate quand une personne en critique une autre, et celle-ci réagit à l’attaque en se défendant. Il s’ensuit un vilain échange de paroles, où chacun répète son point de vue jusqu’à ce que la personnalité la plus forte l’emporte.

«Il faut apprendre à collaborer, car deux têtes valent mieux qu’une pour trouver une solution mutuellement satisfaisante, dit Benno Dreger. Et, ce faisant, la confiance et les liens se renforcent.» Apprenez à réagir face à ces 5 types de collègues toxiques!

Répondez aux questions suivantes en choisissant pour chaque situation le comportement qui vous décrit le mieux.