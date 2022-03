Le côté sombre des réseaux sociaux

Tout est beau sur les réseaux sociaux, du moins en apparence… Derrière notre écran, on se compare, on envie les autres, on déprime.

Aleutie/Shutterstock

L’an dernier, un lanceur d’alerte a révélé que Facebook savait que sa plateforme Instagram rendait ses abonnés plus dépressifs et anxieux parce qu’ils se comparaient sans cesse aux autres. Rien d’étonnant que ces comparaisons avec autrui soient mauvaises pour la santé physique aussi.

D’après un article du Journal of the American Heart Association, les sujets qui se considèrent comme socialement inférieurs aux autres ont une tension artérielle, une cholestérolémie, une glycémie et un indice de masse corporelle plus élevés, ce qui aggrave leurs risques de maladie cardiaque et de diabète de type 2. Comme les médias sociaux rendent ces comparaisons plus faciles que jamais, les chercheurs suggèrent de faire un effort pour intégrer des groupes sociaux inclusifs et solidaires, en ou hors ligne.

