Comment se calmer: 24 choses à faire quand on est en colère

Pensez comme un détective et cherchez des indices sur le genre de situations, de personnes et d’événements qui déclenchent votre colère, de dire Robert Nicholson. Une fois identifiés, essayez de les éviter le plus possible.

Ne pas perdre son calme

Perdre son calme n’est pas gagnant, car ça donne l’impression à tout le monde que vous êtes le méchant, peu importe qui a vraiment tort, explique Tina Tessina, psychothérapeute et auteure de It Ends With You: Grow Up and Out of Dysfunction.

Pour apprendre comment se calmer rapidement, visualisez un moment où vous vous êtes mis en colère et refaites jouer la scène à plusieurs reprises en vous visualisant chaque fois réagissant différemment. En fait, vous êtes en train de répéter des façons différentes de réagir et de vous offrir de nouvelles options. La prochaine fois que vous serez sur le point de perdre patience, l’une de ces options surgira dans votre esprit et vous permettra de mieux réagir.

