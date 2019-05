Comment profiter des bienfaits de la colère

7 / 12 ISTOCK/BRAUNS Se défouler ne vaut pas mieux Est-il alors préférable de hurler et de râler quand on est furieux? Vous vous rendrez vite compte qu’une réaction violente ne vous soulage pas davantage. Les crises de rage affectent tout autant la santé physique et mentale que la répression des émotions. « Toute émotion violente a des conséquences physiologiques – maux de tête, crampes d’estomac, etc. », explique Nancy MacDonald, directrice générale des services à la famille pour l’est de la Nouvelle-Écosse et responsable d’un groupe de gestion de la colère. Selon une vaste étude de l’université McMaster, en Ontario, le risque de crise cardiaque est multiplié par deux et plus après un accès de colère. L’augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque stresse l’appareil cardiovasculaire et, en présence de dépôts de plaque, l’irrigation sanguine du muscle cardiaque peut se réduire. Nancy MacDonald ajoute que la honte d’avoir piqué une crise « a souvent un effet dépressif ».

Faire la différence entre colère et agressivité Les « salles de défoulement » qui se répandent dans certaines villes nord-américaines ne sont pas non plus une solution. Leurs adeptes sont censés se calmer en cassant tout ce qui leur tombe sous la main dans un cadre protégé, mais il y a un hic. « On croit que purger l'organisme de la colère en donnant libre cours à celle-ci vous libérera, dit Patrick Keelan. La recherche démontre plutôt que ces manifestations d'agressivité peuvent en fait accroître l'intensité de la colère et la probabilité d'une réaction agressive ultérieure. » Quant aux conséquences sociales, nul besoin d'imagination pour prédire les effets vraisemblables d'une crise de rage sur vos rapports avec votre partenaire, vos enfants ou vos collègues. C'est l'une des raisons pour lesquelles la colère a mauvaise presse. Mais il faut éviter de confondre colère et violence. « La colère est une émotion, l'agression, un comportement, dit Cheryl van Daalen-Smith. Nous devons bien distinguer les deux. L'émotion doit être exprimée, et il faut que nous trouvions un moyen de faire accepter et apprécier les manifestations de colère des femmes. »