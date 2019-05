Vivre sainement

Présenté par



Diva ou mentor? Être en bon terme avec une personne difficile

Nul besoin d’être une célébrité pour être une diva. Nous avons tous au moins une personne difficile dans nos vies. Voici comment se comporter avec ce type de personnage.

1 / 6 kitzcorner/Shutterstock Les leçons apprises Lorsque mon fils Ben a eu 14 ans, la guerre a éclaté dans sa chambre. Plus je lui en faisais reproche, plus la pile de vêtements et de plats sales faisait son chemin sur le sol, comme les tentacules d’un monstre de science-fiction. Ma rage atteignait un sommet le matin, quand Ben émergeait de son repaire pour squatter la seule salle de bains de la maison pour les 30 minutes suivantes. Je lui criais alors : « si tu es tellement obsédé par la propreté, comment se fait-il que tu ne ranges pas ton épouvantable chambre? » À ma grande surprise, c’est Ben qui a commencé à être le gardien de la paix dans l’épouvantable chambre. Quand je cessais d’être sur don dos, il fermait la porte de sa chambre, rangeait son linge et cessait d’apporter de la nourriture à l’étage. Les choses se sont instantanément calmées. Pourquoi n’y avais-je pas pensé? J’avais tout simplement perdu le sens de la perspective. Dans ma détermination à gagner, j’avais laissé une chambre en désordre l’emporter sur des choses plus importantes, comme le degré de tension qui s’était mis à régner dans la maison. Mon fils venait de m’apprendre qu’il y a des batailles qui ne valent pas la peine. Des années plus tard, alors que j’occupais le poste le plus important que j’aie jamais eu au travail, cette leçon m’a aidée à me concentrer sur les enjeux d’importance plutôt que sur les distractions ennuyeuses. Je n’ai jamais eu de meilleur mentor que ma bourrique d’adolescent. Le désordre de votre enfant envahi la maison? Suivez ces étapes pour l’éviter.

2 / 6 Rido/Shutterstock Comment les gens difficiles peuvent-ils être des mentors? Comme la plupart des gens, j’imaginais que les mentors avaient des personnalités chaleureuses, et qu’ils étaient toujours prêts à vous soutenir et à vous encourager. Mais il y a de la place dans la vie de chacun pour des mentors inattendus qui vont chercher le meilleur en vous en vous montrant leurs pires côtés. Parfois, il vous faut un boss qui cherche toujours l’erreur, un parent qui se mêle de tout ce qui ne le regarde pas, un client infernal pour faire ressortir vos limites émotives et vous forcer à vous renouveler. Wendy Fredricks, psychothérapeute de Toronto, dit ceci : « Observez-vous quand vous êtes en présence d’une personne difficile, vous verrez que vos propres défauts se mettent en action. Une fois que vous êtes capable de reconnaître le type de situation qui déclenche chez vous ces automatismes, ce sera beaucoup plus facile de prendre le dessus sur vos réactions instinctives. » Judy Farrant, une de mes amies, m’a raconté comment elle a appris cette leçon. Alors qu’elle était hôtesse de l’air à 25 ans, elle a dû faire face à un acteur connu de la télévision qui était fou furieux parce que des problèmes mécaniques retardaient son vol. Judy avait tenté de le calmer; son « vous ne voudriez pas que nous décollions sans être sûrs que tout fonctionne bien, n’est-ce pas? » ne l’avait que plus enragé. Il l’avait traitée d’abrutie et l’avait accusée de faire le perroquet au nom de sa compagnie aérienne. Décontenancée par l’insulte à son intelligence, Judy avait retraité en larmes vers la salle de bains. Son supérieur lui avait fait remarquer plus tard que l’acteur avait interprété son commentaire comme condescendant. Il avait un gros ego, qui demandait de l’attention. Il y avait une excellente façon de s’en sortir : reconnaître sa frustration et lui demander si elle pouvait faire quelque chose pour lui. Judy Farrant a toujours été capable ensuite de gérer toute situation avec un client. En fait, elle ne le savait pas alors, l’acteur en colère l’avait mise sur la voie de ce qui deviendrait un jour sa carrière : aider des compagnies à mieux servir leurs clients. Chaque fois que vous laissez quelqu’un vous faire bondir, votre estime de soi est ébranlée. Vous vous sentez si impuissante et sous contrôle que le moindre courriel de la personne X peut vous faire grincer des dents : « qu’est-ce que ça va être cette fois-ci? » Vous perdez confiance en vous, vous êtes sûre que l’autre va déclencher chez vous les pires comportements. Vous avez écrit dans votre tête un scénario que vous et l’autre ne cessez de jouer en boucle. Il est temps d’interrompre ce cycle. Posez ces 20 gestes pour prendre confiance en vous et vous faire entendre.