Calme et sérénité pour les Fêtes

Prévoyez des plats sans surveillance

En élaborant vos menus, choisissez des plats qui peuvent être laissés au four ou dans la mijoteuse jusqu’au moment de passer à table, plutôt que des recettes qui demandent une surveillance jusqu’à la dernière minute.

Ainsi, dès que vos hôtes arrivent, vous pourrez vraiment passer du temps avec eux. Et laissez tomber le nettoyage de dernière minute et la touche finale. « Trop souvent, on reste à la cuisine à s’acharner sur le moindre détail, et on ne profite pas de la fête, » dit McAlary. « Et puis, la fin des réjouissances arrive, tout le monde rentre chez soi et on se sent déçue au lieu d’être comblée. Mais en mettant un peu en veilleuse sa nature perfectionniste, on profite mieux de la fête, et l’entourage aussi. »

