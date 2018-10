Les mythes sur la santé abondent et il est souvent difficile de différencier le vrai du faux. Découvrez six théories de plus en plus admises dans la sphère médicale.

Un mode de vie favorisant le bien-être émotionnel (alimentation saine, exercice, sommeil suffisant) réduit aussi le risque d’inflammation, et donc de dépression. Selon une étude espagnole sur plus de 10 000 sujets d’âge mûr, une alimentation riche en produits transformés double les risques de dépression par rapport à une alimentation méditerranéenne (riche en poisson, fruits et légumes, noix et graisses mono-insaturées comme celles de l’huile d’olive). Des exercices, comme la respiration profonde, la méditation en mouvement ou le yoga peuvent aussi réduire le risque d’inflammation. Selon une étude de 2013 de chercheurs de l’Université du Wisconsin à Madison, ces activités contribuent à atténuer l’inflammation causée par le stress chez les individus souffrant d’une maladie inflammatoire telle l’arthrite rhumatoïde ou l’asthme.

L’inflammation n’est sans doute pas la cause primaire de la dépression, mais les spécialistes croient de plus en plus qu’elle peut la prolonger ou l’aggraver. Des anti-inflammatoires pourraient grandement influer sur l’humeur des patients dépressifs atteints d’inflammation. Ces 9 habitudes augmentent votre risque de dépression.

Les scientifiques avaient déjà fait ce rapprochement dans les années 1980, en injectant des bactéries inflammatoires à des animaux qui avaient alors montré des signes de dépression : léthargie, perte d’appétit et isolement social. Des études ultérieures dirigées par le Dr Raison ont découvert chez les personnes déprimées des taux plus élevés de substances chimiques inflammatoires, telle la protéine C réactive. Intriguée, l’équipe du Dr Raison a donné de l’infliximab (un anti-inflammatoire contre les maladies auto-immunes) à des sujets souffrant de dépression grave ; ceux avec des taux élevés de protéine C réactive ont rapporté une plus grande amélioration de leurs symptômes de dépression que les autres.

Mais cela n’expliquait pas la hausse constante de la dépression. Les cas ont plus que doublé entre 1991 et 2001, pour passer de 3,3 % à 7 % d’adultes touchés. Aujourd’hui, environ 10 % des Américains en souffrent. Là intervient la théorie de l’inflammation : après blessure ou exposition à des microbes pathogènes, le système immunitaire produit des cytokines, substances chimiques qui combattent l’inflammation et réparent les dégâts. Des spécialistes croient aujourd’hui que l’exposition chronique aux cytokines, à la suite d’une inflammation due au stress, à l’alimentation ou à des toxines environnementales, diminue la sérotonine et contribue à la dépression, explique le Dr Charles Raison, professeur à l’Université de l’Arizona.

En pratique Évitez les césariennes de convenance mais, si vous devez en subir une pour des raisons médicales, tout n’est pas perdu. Selon plusieurs études, l’allaitement protège de la maladie cœliaque et des allergies. Demandez conseil à votre pédiatre sur l’addition d’aliments solides à la diète de votre bébé. Les dernières recherches démontrent que l’introduction progressive de gluten à partir de quatre mois plutôt que de six réduit nettement l’incidence de la maladie cœliaque, selon une étude suédoise publiée plus tôt cette année.

Ces résultats concordent avec l’hypothèse selon laquelle une non-exposition aux bactéries durant la petite enfance augmente la sensibilité allergique. « Sur le plan évolutionnaire, nos corps sont faits pour combattre l’infection », dit le Dr Todd Mahr, allergologue pédiatrique au centre médical Gunderson Lutheran à La Crosse, dans le Wisconsin, et porte-parole de l’American Academy of Pediatrics (AAP). « Un système immunitaire exposé de façon limitée aux germes et infections tend à réagir aux acariens, à certains aliments ou aux squames animales. »

Selon une étude qu’elle a menée en 2013, les bébés nés par césarienne sont cinq fois plus enclins à certaines allergies s’ils sont exposés à des allergènes durant leur première année de vie. De même, selon une étude allemande, sur près de 2 000 enfants, les bébés nés par césarienne ont environ 80 % plus de risques de développer la maladie cœliaque, un trouble digestif lié à la consommation de gluten , une protéine présente dans le blé, le seigle et l’orge.

Virus et obésité: mythe ou réalité?

Nik Dhurandhar, chercheur spécialisé en obésité, a eu cette idée il y a 25 ans, lors d’un dîner mondain à Mumbai, en Inde. « Un vétérinaire, vieil ami de la famille, parlait de milliers de poulets victimes d’un virus mais qui avaient beaucoup grossi. Je me suis dit : “Pourtant la logique voudrait plutôt qu’un poulet mourant perde du poids.” J’ai commencé à m’interroger. Était-il possible que les deux maladies soient liées ? »

Nik Dhurandhar a poursuivi l’étude du phénomène. Il a vite compris que les animaux infectés par le virus du rhume AD-36 prenaient du poids. En testant sa théorie sur plus de 500 personnes, il a découvert que 30 % des sujets obèses, contre seulement 11 % des sujets minces, avaient été exposés au virus AD-36. Depuis, des études de suivi menées par d’autres chercheurs ont donné des résultats similaires.

« Nous pensons que le virus infecte les cellules graisseuses, provoque leur division et accélère leur croissance », explique-t-il. Point positif, le virus semble améliorer les taux de cholestérol et de sucre dans le sang. « Le corps produit plus de cellules graisseuses, il y a donc moins de gras dans le foie et le sang », précise-t-il. Cela expliquerait pourquoi certains obèses sont moins enclins aux maladies cardiaques ou au diabète que leurs homologues plus minces. Le chercheur reconnaît que le virus n’est pas la seule cause de l’obésité, mais il expliquerait pourquoi certaines personnes peinent à perdre du poids. « Avoir le virus de l’obésité ne signifie pas qu’il est impossible de maigrir, juste qu’il faudra faire bien plus d’efforts », ajoute-t-il. Voici un mythe sur l’obésité auquel vous devez cesser de croire.

En pratique

Dans la prochaine décennie, les chercheurs espèrent avoir un vaccin contre l’obésité et immuniser les gens contre le AD-36. (Ils travaillent aussi à identifier d’autres virus liés à l’obésité humaine.) Il n’y a cependant aucune raison de se faire dépister pour ce virus : comme environ la moitié des obèses ne l’ont pas, il est clair que d’autres facteurs, par exemple le style de vie et la génétique, jouent un rôle plus important.

Apprenez-en plus sur l’obésité en 15 faits.