Comment assurer la santé de ses animaux de compagnie cet hiver

Limitez le temps qu’ils passent à l’extérieur

«Vous devez d’abord considérer les facteurs liés au froid et au vent», note Bruce Kornreich, docteur en médecine vétérinaire et directeur associé du Feline Health Center au Cornell University College of Veterinary Medicine. Pour la majorité des animaux d’intérieur, la façon la plus simple d’assurer leur sécurité pendant l’hiver est de les garder à l’intérieur. «Idéalement, nous recommandons que les chats soient gardés à l’intérieur toute l’année parce qu’ils courent plus de risques d’attraper des maladies infectieuses, d’avoir un traumatisme et d’être attaqués par d’autres animaux à l’extérieur», ajoute-t-il. Pour éviter qu’ils ne s’ennuient, investissez dans un jouet interactif distributeur de gâteries comme celui-ci de Dogit.

Dans le même ordre d’idées, Ilan Frank, docteur en médecine vétérinaire et résident en médecine sportive et en réhabilitation au Colorado State University’s Veterinary Teaching Hospital, explique que la façon la plus simple de protéger les chiens du froid est de les garder à l’intérieur la plus grande partie de la journée et la nuit. «La plupart des chiens qui font une courte marche de 5 à 10 minutes dans leur quartier n’ont pas besoin d’un manteau, de bottes ou de tout autre accessoire spécial», précise-t-il.

17,68$