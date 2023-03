Les stations de ski les plus chères du Canada (et les plus abordables)

Plusieurs millions de Canadiens skient chaque année. Avant de planifier vos prochaines vacances d’hiver, jetez un œil à notre palmarès des stations de ski les plus dispendieuses à travers le Canada (ou des plus abordables).

Shutterstock/Elena Elisseeva

Les quelque 275 stations de ski canadiennes enregistrent plus de 19 millions de visites par saison. Sachant que les skieurs et snowboardeurs canadiens pratiquent en moyenne 7,5 jours par année, le nombre de skieurs et de planchistes au Canada est estimé à 2,5 millions.

Il est donc de mise de vous présenter les 10 stations de ski les plus dispendieuses du Canada ainsi que les 10 pistes les plus abordables du pays.

Les 10 stations de ski les plus luxueuses du Canada:

Denis Pepin/Shutterstock

Mont-Tremblant, Québec

La station de ski la plus chère au Canada, tenez-vous bien, est celle du Mont-Tremblant! Après tout, elle a toujours été nommée parmi les meilleures stations de ski de l’est de l’Amérique du Nord!

Si elle se classe au premier rang, c’est en grande partie en raison du coût élevé de l’hébergement dans la région qui s’élève en moyenne à 427$ par nuit. C’est vrai que le coût de la vie dans les Laurentides est reconnu pour être élevé par rapport au reste du Québec. (Bon… Quand on se compare, on se console! La station de ski Big Sky aux États-Unis s’avère la station balnéaire la plus dispendieuse en Amérique du Nord, avec un prix moyen de 1578$ pour un séjour à l’hôtel).

Sortez et profitez du temps froid en bravant les pentes de ski cet hiver, plutôt qu’en hibernant! Votre santé vous en remerciera! Découvrez les bonnes raisons de (re)découvrir.