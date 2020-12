18 astuces pratiques pour les décorations de Noël

6 / 18

Centre de table festif du temps des fêtes

Pour les fêtes, créez des pots illuminés et décorés avec des canneberges, de la verdure et des bougies flottantes. Placez vos verdures (nous avons taillé les nôtres dans un buisson du jardin), et ensuite les canneberges fraîches dans un pot. Remplir le pot avec de l’eau pour les faire flotter. Couronnez le tout avec une bougie flottante, et voilà! Un centre de table simple et abordable pour de la couleur et de la lumière sur votre table des fêtes.