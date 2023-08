10 affirmations positives à se dire tous les matins devant le miroir

Les experts disent que vous pouvez entraîner votre cerveau pour qu’il soit plus positif et résistant au stress en répétant ces affirmations positives.

«Des images obtenues par IRM suggèrent que certaines voies neurales augmenteraient quand les gens se répètent ces affirmations, déclare Holly Schiff, psychologue clinicienne pour South County Psychiatry dans le Connecticut. Utiliser des mots positifs et optimistes stimule l’activité du lobe frontal, explique-t-elle, et si vous entretenez des pensées positives, vos fonctions cérébrales commencent à changer.»

La façon de se parler à soi-même a plus de pouvoir qu’on pourrait le croire, et ça va bien au-delà d’essayer de stopper le monologue intérieur négatif. Les affirmations positives pour améliorer notre santé mentale sont des déclarations volontaires visant à maîtriser nos pensées négatives et à renforcer notre valeur. Les recherches ont démontré que répéter ces affirmations au quotidien peut réduire notre stress, améliorer notre bien-être et nos performances et nous ouvrir davantage l’esprit au changement.

The Healthy, Getty Images (2)

Comment utiliser des affirmations positives pour améliorer sa santé mentale

Des affirmations positives efficaces vont permettre d’identifier et de renforcer ce que vous valorisez vraiment chez vous. «Il ne s’agit pas d’adopter des affirmations fausses ou exagérément positives, explique la Dre Gail Saltz, professeure adjointe de psychiatrie au New York Presbyterian Hospital et animatrice du balado How Can I Help?. La recherche de la perfection ne vous permettra pas non plus d’en tirer des bénéfices.

Selon la Dre Saltz, pensez plutôt à utiliser des affirmations positives comme manière de recadrer votre perception de vos véritables capacités et de votre véritable valeur. En les répétant, ces affirmations basées sur la confiance en soi et les valeurs deviendront votre réalité mentale, ce qui vous aidera à vous forger un sentiment d’identité solide qui peut étouffer les anxiétés, les schémas de pensée négatifs et les ruminations de l’esprit.

Mais au même titre qu’on développe un muscle, ça prend une pratique régulière pour que ces nouvelles voies neurales se forment. Alors, même si ça peut sembler un peu ridicule au début, identifiez des affirmations positives qui vous parlent vraiment, puis répétez et appropriez-vous ces messages au quotidien, explique Ellie Borden, psychothérapeute en Ontario. «Ça peut reprogrammer vos schémas de pensée et améliorer votre santé mentale.»

Pour vous aider à entreprendre cette démarche, Ellie Borden ainsi que les Dres Gail Saltz et Holly Schiff vous révèlent leurs affirmations positives préférées pour améliorer sa santé mentale.

Pour votre bien-être, apprenez ces 7 mantras à adopter tout de suite.