7 signes que vous souffrez d’anxiété généralisée

WAYHOME STUDIO/SHUTTERSTOCK

Vos angoisses envahissent votre quotidien

Vous êtes peut-être conscient du fait qu’il devient de plus en plus difficile de faire preuve d’assurance et de compétence au travail tout comme dans vos relations avec vos partenaires, parents et amis, dit Annie Wright. En d’autres termes, vous semblez calme et en contrôle en surface, mais c’est une autre histoire en dedans. Comme l’illustre Annie Wright, «intérieurement, vous vivez un drame perpétuel, et ça commence à nuire à votre qualité de vie.» Il est difficile d’empêcher nos frayeurs d’envahir nos vies, mais ce n’est pas impossible à surmonter. Voici 16 choses que vous devez savoir sur le stress et l’anxiété.