10 conseils pour comprendre (et gérer) l’anxiété et le trouble panique

D’autre part, des médicaments comme la codéine, les inhibiteurs des canaux calciques ou de l’ECA, les statines et les benzodiazépines peuvent provoquer des symptômes proches de ceux de l’anxiété : agitation, vertiges, bouffées vasomotrices, tremblements, fébrilité, palpitations et fatigue. «Les gens en crise de panique peuvent croire qu’ils font un infarctus, ajoute-t-il. Il est urgent de démentir cette possibilité.»

D’autres états physiques et certains effets secondaires des médicaments peuvent entraîner des symptômes identiques à ceux d’une crise d’anxiété et d’un trouble panique. «Quiconque ressent des symptômes sévères ou envahissants, surtout la première fois, devrait consulter un médecin pour exclure toute autre cause», souligne Joel Sherrill. Des problèmes de santé comme l’hypoglycémie, l’hyperactivité de la glande thyroïde, les déséquilibres hormonaux, les maladies auto-immunes, les troubles de l’oreille interne et le dysfonctionnement de la valve mitrale du cœur peuvent donner des symptômes qui semblent être de l’anxiété.

Lorsqu’ils souffrent d’un trouble d’anxiété généralisée (TAG), les gens vivent de très grandes inquiétudes et ont des symptômes de fatigue, d’agitation, de tension musculaire et des problèmes de sommeil. «Ils sont pris dans le piège des pires scénarios et n’arrivent plus à s’en sortir, s’inquiétant de leur sort en cas de perte de travail, de l’infidélité possible de leur conjoint ou qu’un accident arrive à leur enfant», ajoute Karen Cassiday. Même si les symptômes de crise de panique et d’anxiété peuvent paraître alarmants, il est primordial de savoir qu’il n’y a pas de danger en vue, affirme-t-elle. Vous devez comprendre que c’est une fausse alerte. Votre impression de perdre les pédales est erronée, et la plupart des crises de panique se calment en deux à trois minutes.»

Les crises de panique arrivent à l’improviste et submergent la personne de symptômes de tachycardie, de nausées, de tremblements et de pouls irrégulier. «C’est traumatisant, dit Karen Cassiday. Tout comme le sentiment que vous aviez dans votre jeunesse quand quelqu’un vous maintenait sous l’eau trop longtemps, vous traversez un moment terrifiant.» Beaucoup de gens qui ont une crise de panique croient qu’ils font une crise cardiaque ou un AVC et perçoivent, à tort, qu’il s’agit d’un péril imminent. «L’inconcevabilité de ce qui leur arrive les fait appeler à l’aide et contacter leur médecin, ou se rendre aux urgences», ajoute-t-elle.

L’anxiété peut se manifester sous diverses formes: anxiété générale, anxiété sociale, phobies, anxiété de séparation et crises de panique. Selon Anxiety and Depression Association of America , il s’agit d’une réaction biologique normale qui prévient l’organisme d’un problème pour qu’il s’y prépare et demeure hors de danger. Cependant, lorsque l’anxiété domine et commence à influencer notre vie quotidienne, elle devient alors un trouble anxieux.

Respirer calmement et lentement

Les gens sujets aux crises d’anxiété et de panique ressentent souvent des douleurs poitrinaires causées par l’hyperventilation et l’oppression thoracique, précise Karen Cassiday. «Ils arrivent aux urgences en état d’hyperventilation, se tenant la poitrine et l’estomac, stressés au point d’oublier de respirer.» Même si c’est impressionnant, ne dites jamais à la personne en crise de «prendre une grande respiration», prévient-elle. Vous ne voulez pas provoquer une hyperventilation. Mais si vous faites de l’hyperventilation, respirez calmement: fermez la bouche et inspirez doucement par le nez, le plus lentement possible, pour rétablir un niveau de dioxyde de carbone apaisant, ajoute-t-elle. Voici d’ailleurs des exercices de respiration efficaces contre l’anxiété.

L’anxiété tend à accélérer la respiration et ainsi à provoquer des vertiges et des étourdissements qui aggravent l’angoisse. «Un rythme de six à huit respirations par minute est le signal pour votre organisme que le calme est retrouvé.»