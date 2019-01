Premier pas : commencez discrètement. Parlez de choses remarquées en chemin, de sujets d’actualité intéressants, etc. Une fois la communication amorcée, branchez-la sur des questions plus délicates. Avec un peu de chance, la sortie va se transformer… selon vos attentes.

Le manque de communication avec votre conjoint(e) vous inquiète? La marche à deux pourrait vous aider. L’exercice nous rend plus ouverts, plus sensibles, plus honnêtes, et en outre, rien ne vient accaparer notre attention (pas de télé, de tablette ou de cellulaire!)

La marche aphrodisiaque

Croyez-le ou non, la langue est l’organe sexuel le plus important (non, pas dans ce sens-là!). La communication favorise l’intimité. De plus, l’exercice stimule naturellement la libido en nous rendant plus conscients de notre corps et mieux dans notre peau.

Premier pas : une bonne séance d’exercice! Un air rayonnant de santé, c’est sexy. Et n’ayez pas peur de glisser dans la conversation quelques propos suggestifs. Au moment de revenir à la maison, vous serez tous les deux d’humeur à batifoler.

