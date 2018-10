6 façons faciles de passer du temps de qualité en famille

La routine, le travail, le stress et toutes les choses de la vie quotidienne font qu’on ne prend souvent pas assez de temps avec ceux qu’on aime. Voici 6 façons simples de passer du temps de qualité avec votre famille.

Essayer de prévoir les déjeuners la veille pour avoir davantage de temps pour manger avec vos enfants et votre conjoint. Adoptez ces astuces pour mieux organiser les repas de toute la famille et gagner du temps.

Dans la routine, chacun a ses activités et ses engagements à différents endroits. Prenez le temps d’inscrire ceux de vos proches à votre agenda pour pouvoir prévoir assister aux compétitions sportives, aux concerts de musique et aux soupers d’affaires de votre conjoint. Votre famille se sentira importante pour vous et vous serez heureux d’avoir pris ce temps pour vous intéresser à ceux que vous aimez.

Prendre le temps de s’amuser ensemble

Prenez un peu de temps chaque jour pour vous amuser ensemble. Avec les plus petits, jouez à des jeux divertissants et pas seulement éducatifs. Avec les plus vieux, écoutez quelque chose de drôle sur leur appareil électronique ou racontez-vous une blague. Le rire est une excellente façon de tisser des liens et de les conserver.

