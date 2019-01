Bien manger

10 aliments à ne jamais toucher dans les buffets à volonté

Pour manger santé dans un buffet à volonté, tout en minimisant les risques de contamination et d’intoxication alimentaire, voici les 10 aliments à ne jamais toucher.

1 / 11 Rawpixel.com/Shutterstock Un véritable défi à relever Pour certains, un buffet à volonté n’est pas un repas, c’est un défi à relever. Mais remplir les assiettes les unes après les autres pour en avoir vraiment pour votre argent pourrait compromettre votre santé. «Cet esprit de compétition associé au fait que vous avez très faim vous pousse à vous goinfrer et vous laisse avec une sensation très désagréable une vingtaine de minutes après avoir fini», dit Lauri Wright, présidente du département de nutrition et diététique de l’université de Floride du Nord. Pour éviter de prendre du poids au restaurant, faites des choix santé en suivant nos recommandations. Non seulement les buffets à volonté peuvent anéantir votre régime alimentaire, mais ils peuvent aussi vous rendre malade. Presque tous les aliments risquent en effet de vous valoir une intoxication alimentaire s’ils n’ont pas été manipulés comme il se doit, fait remarquer Shelley Feist, directrice générale du Partenariat américain pour la salubrité des aliments. Et il est difficile de dire, en regardant un buffet, si la crème aux champignons ou les sushis sont assez chauds ou assez froids. « La zone entre 4°C et 60°C (40°F et 140°F) est ce que nous appelons la zone à risque parce que les bactéries adorent se développer à ces températures », dit Shelley Feist. Afin de minimiser les dangers, voici quelques plats et trucs à éviter la prochaine fois que vous vous retrouverez devant un buffet.

2 / 11 rocharibeiro/Shutterstock La vitre de protection Vous devriez toujours vous laver les mains avant de vous approcher d’un buffet. Et assurez-vous de ne pas toucher à la vitre de protection, qui pourrait constituer un terrain fertile pour les germes de toutes les personnes qui toussent et reniflent autour de vous. « Le plus grand risque de contamination vient des autres personnes qui se servent à manger », explique Jennifer Quinlan, microbiologiste à l’Université Drexel. Prenez ces précautions pour éviter une intoxications alimentaires.