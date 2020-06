Gain de poids: souffrez-vous d’un problème de thyroïde?

Shutterstock

Les meilleurs remèdes naturels pour lutter contre les problèmes de glande thyroïde et ses principaux symptômes

Les problèmes de glande thyroïde touchent beaucoup plus les femmes que les hommes. Cela dit, une fois diagnostiqués, ces problèmes se soignent généralement bien. Des suppléments nutritionnels, sous surveillance médicale, peuvent être associés à un traitement classique et renforcer la santé de votre glande thyroïde. Voici quelques symptômes d’un déséquilibre de la glande thyroïde de leurs causes, leurs remèdes et de certains suppléments pour soigner la glande thyroïde.

Symptômes de l’hyperthyroïdie

– Sautes d’humeur, agitation, anxiété, troubles du sommeil, fatigue et faiblesse.

– Perte de poids malgré une augmentation de l’appétit; soif intense, diarrhée; tachycardie; transpiration importante; sensation de chaleur excessive.

– Goitre (hypertrophie indolore de la gorge); gonflements et irritations oculaires; faiblesse musculaire; aménorrhée ou troubles du cycle menstruel.

Symptômes de l’hypothyroïdie

– Fatigue, léthargie ou ralentissement des mouvements; dépression; troubles de la mémoire; confusion et difficultés à se concentrer.

– Prise de poids malgré une diminution de l’appétit; constipation; sensation de froid excessive; voix plus grave et enrouée.

– Assèchement de la peau, de la bouche et des cheveux; goitre; yeux boursouflés; règles abondantes.

*Si vous présentez l’un des symptômes ci-dessus, consultez un médecin. Un test sanguin confirmera le diagnostic.

Quelles sont les causes d’un déséquilibre au niveau de la glande thyroïde?

La glande thyroïde est une glande constituée de deux grands lobes situés à la base de la gorge et qui sécrète des hormones indispensables au fonctionnement et à l’entretien de toutes les cellules de l’organisme. Lorsque cette glande produit une quantité excessive d’hormone thyroïdienne (hyperthyroïdie), le métabolisme s’emballe. À l’inverse, si la glande thyroïde sécrète trop peu d’hormone (hypothyroïdie), le métabolisme tourne au ralenti. Dans les deux cas, les symptômes apparaissent très vite ou au contraire progressivement, et ont souvent l’apparence d’une dépression légère, mais prolongée.

La plupart des troubles thyroïdiens résultent d’une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire de l’organisme attaque la glande thyroïde. Des facteurs génétiques, des troubles hormonaux affectant d’autres régions du corps, une opération chirurgicale, des rayonnements ou un traitement médicamenteux peuvent également déclencher ces troubles. L’hypothyroïdie peut aussi être due à un déficit en iode.

Les bienfaits des suppléments nutritionnels sur la santé de votre glande thyroïde

Les suppléments nutritionnels décrits ci-après exercent une action efficace contre les troubles de la glande thyroïde, y compris chez les malades qui suivent déjà un traitement classique. Il est toutefois indispensable de consulter votre médecin avant d’en prendre, car certains nutriments peuvent modifier la réponse de votre organisme aux médicaments prescrits sur ordonnance. Les effets bénéfiques des suppléments se ressentent après environ 1 mois.

La vitamine C, la vitamine E et les vitamines B traitent l’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie, car elles jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de toutes les fonctions de la glande thyroïde et du système immunitaire.

Si vos sécrétions thyroïdiennes sont insuffisantes, consultez le médecin pour qu’il vous prescrive des suppléments appropriés. Un supplément de zinc (à associer à du cuivre en cas de prise prolongée) peut être nécessaire pour stimuler la fonction thyroïdienne.

Les personnes souffrant d’hypothyroïdie doivent s’assurer que leur alimentation leur fournit une quantité adéquate de sélénium, car un apport insuffisant de ce minéral est souvent à l’origine d’un dysfonctionnement thyroïdien. On retrouve notamment du sélénium dans les Noix du Brésil, les champignons Shiitake et les œufs.

Lorsque les troubles résultent d’une carence en iode, on pourra associer aux médicaments classiques du fucus – une espèce d’algues brunes que l’on rencontre dans la mer du Nord, dans la Baltique occidentale, dans l’océan Atlantique et dans l’océan Pacifique –, qui en contient des quantités appréciables.

Attention: si vous suivez un traitement médical, consultez votre médecin avant de prendre des suppléments.

Autres conseils et astuces santé pour une glande thyroïde en santé

– Palpez régulièrement la région de votre cou située juste au-dessous de la pomme d’Adam pour vérifier qu’elle n’est pas enflée ou qu’il n’y ait pas de nodules, ce qui pourrait être un signe de troubles de la thyroïde.

– Si vous souffrez d’hyperthyroïdie, mangez beaucoup de légumes crucifères crus, comme les brocolis, choux de Bruxelles, radis, choux-fleurs et choux frisés, qui renferment une substance naturelle inhibant le fonctionnement de la thyroïde. Évitez le sel iodé et les aliments contenant de l’iode, comme les fruits de mer et les poissons.

– Si vous souffrez d’hypothyroïdie, évitez les légumes crucifères, utilisez du sel iodé et mangez des aliments riches en iode tels que du poisson, des fruits de mer et des algues.

Le saviez-vous?

– De nombreux symptômes de l’hyperthyroïdie s’apparentent à des signes du vieillissement. Un diagnostic fiable peut être établi à partir d’une simple analyse sanguine. Le traitement préconise un comprimé hormonal par jour.

– L’incidence de l’hypothyroïdie est prévalente chez 1,5 à 2% des femmes et 0,2% des hommes.

– Les femmes de plus de 50 ans risquent davantage de souffrir de problèmes de glande thyroïde. Jusqu’à 10% des femmes de plus de 65 ans présentent des signes d’hypothyroïdie.

– Des chercheurs suisses ont découvert que le tabagisme pouvait accroître considérablement les symptômes de l’hypothyroïdie. En effet, les conséquences de l’hypothyroïdie semblent plus importantes chez les personnes qui fument, même pour des carences identiques en hormones thyroïdiennes.

Contenu original Guide des vitamines et des minéraux pour une bonne santé