Africa-Studio/Shutterstock

Vous êtes enceinte

La liste des choses étranges qui peuvent se produire pendant la grossesse est longue ; les spasmes du mollet quand on est au lit en sont une. « La crampe du mollet est un problème sur lequel je me fais souvent poser des questions par les femmes enceintes », dit la Dre Maier. On ne sait pas pourquoi cela arrive, mais le fait de plier votre cheville peut aider le muscle à se relâcher et arrêter la contracture. Des aliments permettent aussi de mieux prévenir ces crampes dans les jambes. Vous n’attendez pas un bébé ? Pourtant, vous pouvez éprouver cette crampe du mollet si vous sollicitez trop un muscle : vous avez couru plus longtemps qu’à l’habitude le matin ou vous avez fait plus de longueurs de piscine. Ça vous inquiète ? Faites une vidéo du spasme avec votre cellulaire et apportez-le à votre prochain rendez-vous médical. La contracture ne se produira pas nécessairement dans le bureau du médecin. Grâce à la vidéo, il comprendra de quoi vous parlez.