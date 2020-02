5 remèdes maison pour soigner les lèvres sèches

La peau des lèvres est la plus fine de tout le corps. Dépourvue de glandes sébacées et sudorales, elle se dessèche facilement. Voici 5 remèdes maison infaillibles.

Les lèvres sont exposées à l’action du soleil, du vent et de plusieurs autres irritants. Heureusement, il existe des remèdes maison pour en préserver la douceur.

Soignez les lèvres sèches en les brossant

Tous les matins, massez-vous les lèvres avec une brosse à dents souple. Si vous aimez le goût du miel, déposez-en un peu sur la brosse. En plus, elles seront légèrement plus pulpeuses après le brossage. Ne PAS exfolier vos lèvres avant est l’une des erreurs à ne plus faire avec votre rouge à lèvres!