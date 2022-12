13 choses que pourrait cacher un rhume qui persiste

1 / 14

Doit-on s’inquiéter d’un rhume qui persiste?

Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle le rhume banal. Les adultes peuvent s’attendre à attraper deux ou trois rhumes chaque année et les enfants encore plus, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Les rhumes sont la première cause d’absentéisme au travail et à l’école. Nous connaissons tous les premiers signes du rhume, qui sont habituellement le mal de gorge et le nez qui coule, suivis de toux et d’éternuements, rapportent les CDC. La plupart des gens récupèrent en 7 à 10 jours environ, mais quand le rhume s’éternise on finit par se demander s’il va durer éternellement. Un rhume qui persiste peut s’expliquer par les raisons suivantes.