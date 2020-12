Que faut-il manger quand on a la gastro?

1 / 5

Les liquides, comme le bouillon ou la soupe de poulet, qui réhydratent

En cas de gastro-entérite, il vaut mieux laisser reposer le système digestif, mais boire en abondance. Siroter du ginger ale calme parfois la nausée. Un bouillon de poulet avec du riz est un merveilleux remède; le bouillon, tout en réhydratant, compense la perte de sodium et de potassium et rééquilibre les électrolytes, tandis que le riz forme une masse solide dans l’intestin. Il faut éviter l’alcool et les boissons contenant de la caféine, car ce sont des stimulants de l’intestin qui peuvent aggraver la diarrhée.

