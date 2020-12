Intoxication alimentaire ou gastro: comment faire la différence

Intoxication alimentaire ou gastro? Nous avons demandé l’avis des médecins et voici leurs conseils pour vous aider à faire la différence.

CHAjAMP / Shutterstock

Vous avez vraiment mal à l’estomac et vous vous sentez nauséeux. Souffrez-vous d’une intoxication alimentaire ou d’une gastro?

Le terme médical pour gastro est la gastro-entérite virale, et elle peut être causée par un virus, une bactérie ou un parasite. Le norovirus, est le virus qui cause le plus souvent la gastro-entérite, selon Santé Québec. (Même si certains l’appellent grippe intestinale, elle n’a aucun rapport avec la grippe, qui est un virus respiratoire.)

Le moyen le plus courant de contracter une gastro-entérite virale est d’entrer en contact direct avec une personne malade ou de toucher des surfaces contaminées par les selles ou les vomissements d’une personne infectée. Vous pouvez également contracter une gastro-entérite virale après avoir mangé des aliments préparés ou servis par une personne infectée par un virus.

Les intoxications alimentaires peuvent être causées par des virus comme le norovirus (ou l’hépatite A). Cependant, l’intoxication alimentaire peut également être causée par de nombreux autres germes, y compris des bactéries comme la salmonelle, E. coli ou Listeria, ou des parasites comme Giardia ou Cryptosporidium, selon le Dr De Latour.

Faire la différence peut être délicat, car vous ne réalisez peut-être pas que vous avez été en contact avec une personne malade, explique Rabia De Latour, gastro-entérologue à NYU Langone Health.

Une intoxication alimentaire due à une bactérie se manifeste généralement entre 1 heure et 8 heures après avoir mangé.

Les symptômes de la gastro n’apparaissent que 24 à 48 heures après un contact avec la personne qui vous l’a transmis – et cette personne peut ne pas encore présenter de symptômes.

«Il y a une période d’incubation», déclare le Dr De Latour. «Les personnes infectées se promènent et sont quelque peu contagieuses.»

Une fois que les symptômes se manifestent, la gastro et l’intoxication alimentaire peuvent sembler presque identiques: douleurs à l’estomac, nausées, vomissements et diarrhée. Les symptômes peuvent être légers ou graves, en fonction du virus et de la sensibilité d’une personne. Certains signes révélateurs de la gravité de vos symptômes sont une forte fièvre ou du sang dans les selles, explique Neal Shipley, directeur médical de Northwell Health-GoHealth Urgent Care. «Les maladies virales sont moins agressives», dit-il.

Mieux vaut consulter un médecin si vous avez une forte fièvre, des vomissements ou du sang dans vos selles, ou si vos symptômes ne s’améliorent pas après deux jours.

Des signes de déshydratation, comme la bouche ou la gorge sèche, un faible débit urinaire ou une sensation de vertige lorsque vous êtes debout, sont également une bonne raison de consulter.

Si vos symptômes sont bénins, essayez de vous souvenir de ce que vous avez mangé: est-ce quelque chose qui est resté trop longtemps sur le comptoir ou qui n’était pas complètement cuit? Si d’autres personnes avec qui vous avez partagé un repas ont également les mêmes problèmes d’estomac, il y a de fortes chances que vous ayez tous une intoxication alimentaire, dit le Dr De Latour.

Comment traiter l’intoxication alimentaire ou la gastro?

La gastro-entérite virale et les intoxications alimentaires en général sont traitées de la même manière: boire beaucoup de liquides clairs et, éventuellement, réintroduire des aliments. Mais savoir si vous avez une intoxication alimentaire ou une gastro vous aidera si vous consultez le médecin.

Les antibiotiques (qui ne fonctionnent que contre les bactéries) n’aideront pas du tout vos symptômes de gastro-entérite virale, dit le Dr Shipley. Au lieu de cela, un médecin peut prescrire un médicament spécialement conçu pour les maux d’estomac ou recommander un produit en vente libre.

Se laver les mains plus souvent vous aidera à prévenir à la fois les virus qui causent la gastro et les autres types de bactéries et de virus qui causent les intoxications alimentaires, explique le Dr De Latour.

D’autres moyens importants d’éviter les intoxications alimentaires:

bien cuire les aliments, à une température suffisamment élevée;

éviter les produits non pasteurisés et le lait cru;

entretenir une bonne hygiène dans la cuisine pour éviter la contamination croisée des aliments pendant la cuisson.