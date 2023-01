Alcool et médicaments : 21 médicaments à ne jamais mélanger avec de l’alcool

9 / 23

Olena Yakobchuk/Shutterstock

Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens

La classe d’analgésiques connus sous le nom d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comptent des produits de base comme l’aspirine et l’ibuprofène. Également, des médicaments d’ordonnance plus puissants pour traiter des maladies comme l’arthrite, par exemple. Mélanger l’un d’eux avec trois boissons alcoolisées ou plus par jour peut augmenter votre risque de faire une hémorragie gastrique, avertit l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Cela pourrait endommager votre foie et vos reins.