12 troubles de santé qui peuvent provoquer l’anxiété

ASIA-PACIFIC IMAGES STUDIO/GETTY IMAGES

Manque de sommeil

L’insomnie peut générer du stress, et un manque de sommeil peut accroître le risque d’anxiété: une étude de 2018 parue dans le Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychology révèle qu’une carence en sommeil augmente la dépression et le sentiment général de détresse. D’après l’Anxiety and Depression Association of America (ADAA), le déficit de sommeil et l’insomnie chronique peuvent exacerber un trouble anxieux, et inversement. Découvrez tous les effets du sommeil sur votre santé.

