Alec avait fait sa première crise d’épilepsie à 14 ans. Les médicaments avaient bien fonctionné pendant 4 ans, jusqu’en janvier 2018. «Il est tombé dans le salon et s’est mis à convulser», raconte sa mère. Il a ensuite fait une nouvelle crise en février 2019, puis une dernière, deux semaines plus tard, dont il est mort. «S’il avait fait cette crise devant moi, je ne l’aurais pas laissé seul. Il serait peut-être vivant», dit avec regrets Josée Vallée, qui déplore elle aussi que leur neurologue ne lui ait jamais dit qu’Alec pourrait mourir d’épilepsie.

Les ambulanciers tentent de le réanimer et les manœuvres se poursuivent à l’hôpital. «Une dizaine de soignants tentaient de le sauver, se souvient sa mère, Josée Vallée. Tout le monde pleurait. Il n’y avait plus rien à faire.» Le coroner conclura que la mort a été provoquée par une crise convulsive sévère. Son cerveau aurait cessé de fonctionner, provoquant l’arrêt du cœur.

Mais le matin du 3 mars 2019, Alec, qui a passé la nuit chez des amis, demande à sa copine de sortir de la chambre car il ressent les premiers symptômes d’une crise et ne veut pas qu’elle le voie dans cet état. Quand elle revient 30 minutes plus tard, le jeune homme est en arrêt cardiaque.

La chirurgie est une autre arme dont disposent les soignants pour traiter l’épilepsie, mais il faut opérer le plus tôt possible, dès que les patients répondent mal à la médication. «Elle ne convient qu’à un petit nombre, environ 2% d’entre eux», explique le Dr Nguyen, car il faut que la zone épileptique du cerveau soit bien délimitée pour qu’une partie soit enlevée.

Le Dr Nguyen place de grands espoirs dans des algorithmes qu’il développe avec son équipe et qui permettront un jour d’anticiper les crises. «Les données captées par des électrodes implantées dans le cerveau seront transmises à un téléphone connecté à un serveur qui analysera les signaux et enverra un message aux patients quelques minutes avant les premiers signes», explique le neurologue. Son équipe essaie aussi de mettre au point des objets connectés comme des montres, matelas et chandails dont les algorithmes, sensibles au rythme cardiaque, à la respiration anormale et aux mouvements, sonneront l’alarme dès le début des convulsions.

«Auparavant, j’attendais avant d’en parler, mais maintenant je le dis tout de suite, affirme le Dr Major. Il faut cependant être rassurant car le danger est extrêmement faible pour un jeune qui a fait deux ou trois crises et qui joue au hockey.» Mais il n’y a pas de certitude, et certains médecins recommandent la présence d’une autre personne dans la chambre du malade pendant la nuit – ce que faisait souvent la mère de Jérémie.

Déjà en 2011, le Programme canadien de surveillance pédiatrique s’inquiétait de cette situation. Un sondage révélait en effet que seulement 56% des 380 pédiatres interrogés savaient que les enfants qu’ils soignaient pour l’épilepsie risquaient d’en mourir. Et les parents le savent encore moins: quatre ans plus tard, un rapport du même programme relevait que les familles d’enfants vulnérables à ce type de mort subite ne semblaient pas au courant de ce grave risque relié à l’épilepsie.

Ablation d’une partie du cerveau pour que les crises arrêtent

Théo Gallant n’a que trois mois en 2017 quand il commence à faire des convulsions. Le Dr Major, du CHU Sainte-Justine, diagnostique une maladie génétique, la sclérose tubéreuse de Bourneville, caractérisée par des tumeurs bénignes dans le cerveau qui provoquent des crises d’épilepsie. En quelques mois, les crises du bébé passent d’une à cent par jour.

Il fait des convulsions qui peuvent mettre en danger son développement et sa vie. La seule façon d’améliorer son état est de procéder à une très délicate intervention chirurgicale.

En mai 2018, alors que Théo a tout juste 18 mois, le Dr Alexandre Weil, du CHU Sainte-Justine, lui retire une partie du cerveau située derrière le lobe frontal. «Je peux toucher un endroit qui contient une fonction comme la mémoire, la motricité, l’odorat», a-t-il averti ses parents, qui n’ont pas hésité à courir le risque, sachant que leur fils unique a de bonnes chances de récupérer progressivement par la suite. «Environ 15% des patients peuvent avoir un déficit temporaire alors qu’entre 1 et 2% ont des séquelles permanentes», ajoute le neurochirurgien.

Malheureusement, la vision de Théo a été définitivement altérée lors de l’intervention. «Il ne voit plus lorsqu’il regarde vers la droite. C’est comme un angle mort», indique son père, Jean-François Gallant. «Toutes les fois que Théo est conduit en salle d’opération, on craint de ne plus le revoir», ajoute sa mère, Catherine Gratton.

La création de nouveaux réseaux épileptiques rend nécessaire une deuxième chirurgie un an plus tard. Le Dr Weil pratique alors l’ablation d’une autre partie du lobe frontal. Le médecin se réjouit qu’il n’y ait eu cette fois aucune atteinte neurologique. Mais surtout que les crises de l’enfant soient passées de 100 à 15 par jour. En février 2021, ses médecins lui ont implanté un stimulateur du nerf vague dans un des nerfs crâniens faisant le lien entre le cerveau et le reste du corps. Grâce à une batterie installée dans la poitrine, l’appareil envoie toutes les 5 minutes des stimulations de 30 secondes pour faire diminuer les crises. Dans la moitié des cas, l’amélioration est significative après six à neuf mois.

